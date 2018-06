Borna

Es geht nicht nur um schneller, höher und weiter. Es geht vor allem darum, gemeinsam Sport zu machen, gemeinsam einen Tag bei guter Laune zu verbringen. Mehr als 400 Sportler vom Grundschul- bis zum Seniorenalter, mit und ohne Handicaps waren dem Aufruf des Kreissportbundes Landkreis Leipzig gefolgt und damit am Mittwoch im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast. Seit mittlerweile Mitte der 90er-Jahre gibt es das Integrationssportfest – und jährlich werden es mehr Sportler.

Mit und ohne Rollstühle ging es also auf die Tartanbahn, Fußballer mit Downsyndrom standen genauso auf dem Platz wie Kicker ohne Handicaps. Im Weitsprung traten Schüler der Clemens-Thieme-Grundschule gegen Sportler der Lebenshilfe und aus Werkstätten an, beim Medizinballweitwurf sammelten alle Werfer gemeinsam Wertungspunkte. „Das Miteinander ist das, was wir mit dem Sportfest erreichen wollen“, macht Andrea Heinze, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, deutlich. Es gehe vor allem darum, Vorurteile und Barrieren abzubauen.

Bei den Schülern des Wiprecht-Gymnasiums in Groitzsch ist das längst passiert. Sie sind zum mittlerweile dritten Mal dabei, um die Mannschaften zu den jeweiligen Disziplinen zu bringen. „Viele von uns hatten auch Hemmschwellen, allerdings konnten die schnell abgebaut werden“, erinnert sich Isabell. Bei einigen sei sogar der Wunsch entstanden, nach bestandenem Abitur im sozialen Bereich eine Ausbildung zu machen oder in der Richtung zu studieren. „Wir sind doch wie alle anderen“, machte denn auch Nico Kilian aus den Werkstätten in Streitwald deutlich.

Von Julia Tonne