Kreistag des Kreises Leipzig berät Einführung eines Saisonverkehrs im Neuseenland

Borna. Über die Einführung eines Saisonverkehrs im südlichen Leipziger Neuseenland sowie zwischen Grimma und dem Ortsteil Höfgen entscheidet der Kreistag auf seiner Sitzung am Mittwoch in Borna. Mit einem neuen Angebot sollen die touristischen Ziele an den Seen – Störmthaler, Cospudener, Markkleeberger und Zwenkauer See – besser erschlossen werden. Auch die Erreichbarkeit der Ausflugsziele in Höfgen an der Mulde soll optimiert werden.

Strukturelle Veränderungen sind innerhalb der Kreisverwaltung angedacht. Konkret geht es um eine Veränderung der Geschäftsbereiche der beiden Beigeordneten. Die Regelung soll ab 1. Januar 2018 greifen und sieht vor, eine eigenständige Geschäftsstelle für den Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum anzustreben. Gleichzeitig soll das Sachgebiet Hochbau und Liegenschaften vom Aufgabenbereich des Ersten Beigeordneten Gerald Lehne in den Bereich der neuen Zweiten Beigeordneten Ines Lüpfert wechseln. Das derzeitige Kultusamt würde damit zum Liegenschafts- und Kultusamt erweitert.

Ebenso befassen sich die Kreisräte mit dem bisherigen Haushaltsergebnis für das laufende Jahr. Zudem soll über die Fortschreibung des Kreisentwicklungskonzeptes entschieden werden. Weitere Themen sind die Gewährung eines Darlehens an die Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie sowie eine Zwischenfinanzierung für Projekte des Geoparks Porphyrland. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Stadtkulturhaus Borna, Sachsenallee 47.

Von Simone Prenzel