Pegau

Der erneuten Betreuung von Pegauer Steppkes am Schützenplatz steht (fast) nichts mehr im Wege. Die fachliche Abnahme eines neuen Krippendomizils fand am Donnerstag ohne wesentliche Beanstandungen statt. Darüber hat Bauamtsleiter Gunther Grothe informiert. Wenn die schriftliche Bestätigung im Rathaus eingeht, kann Anfang des nächsten Monats der Einzug erfolgen.

Vertreter des Landesjugendamtes aus Chemnitz, des Kreisjugendamtes aus Grimma, des freien Trägers Volkssolidarität (Kreisverband Borna) und der Stadtverwaltung schauten sich das Ergebnis des Umbaus der früheren Horteinrichtung an. Die Arbeiten am Hauptgebäude, das nur noch ohne den Anbau genutzt werden soll, waren im November und Dezember durchgeführt worden.

Haus zwei Jahre nicht in Betrieb

In dem Haus, das seit dem Auszug des Horts in einen Neubau am Schulkomplex im Februar 2017 nicht mehr in Betrieb ist, waren ein neuer Sanitärbereich eingebaut sowie Ausbesserungen bei Malerarbeiten, Trockenbau, Innentüren und Fußbodenbelag vorgenommen worden. Es waren Mobiliar und Spielzeug angeschafft, vom bisherigen Gartenareal die Hälfte hergerichtet und eingezäunt sowie dort drei neue Spielgeräte aufgestellt worden. Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 170 000 Euro belaufen.

„Der Abnahmetermin ist gut über die Bühne gegangen“, sagt Bauamtsleiter Grothe. „Natürlich gab es ein paar Hinweise, was noch anzupassen oder zu ändern ist.“ Aber das seien nur Arbeiten für ein, zwei Stunden. Insgesamt gesehen, habe alles gepasst. „Deshalb ist uns die Betriebserlaubnis angekündigt worden. Jetzt muss nur noch der Bescheid kommen, dann können wir voraussichtlich zum 4. Februar öffnen.“

24 Plätze werden dringend benötigt

Es geht um eine Kapazität von 24 Krippenplätzen, die dringend benötigt werden, weil die vor Jahren begonnene Planung für eine neue Kindertagesstätte (Straße Vorwerk) noch nicht umgesetzt werden kann. Grothe geht davon aus, dass sukzessive Kinder aufgenommen werden. „Zu Beginn sollen es wohl erst mal sechs Mädchen und Jungen sein. Darum kümmert sich aber die Volkssolidarität als Träger.“ Die Krippe am Schützenplatz wird eine Außenstelle der Kita „Sonnenschein“ aus der Ernst-Reinsdorf-Straße. Sie ist befristet bis 31. Dezember 2020; dann soll die neue Kita in Betrieb sein.

Von Olaf Krenz