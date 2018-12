Pegau

Fürs neue Krippenjahr zahlen Pegauer Familien pro Sprössling 275 Euro mehr als 2018. Das gilt bei einer neunstündigen Betreuung. Der Stadtrat be­schloss am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit, die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der Kommune zu erhöhen. Die beantragte Verschiebung der Entscheidung fiel hauchzart durch.

Höhere Elternbeiträge ab Februar

Demnach sind für die Jüngsten ab dem 1. Februar 2019 nun 215 statt der bisher 190 Euro im Monat zu entrichten. Im Kindergarten werden dann – für ebenfalls neun Stunden – 110 Euro (bisher 103 Euro) fällig. Und für sechs Stunden Hort steigt die Summe von 60 auf 65 Euro.

Pegau muss Vorgaben einhalten

Laut Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) hätte Pegau schon für 2018 eine Anhebung der Elternbeiträge vornehmen müssen, um die Vorgaben des Freistaates einzuhalten. Demnach müssen Familien einen Anteil von 20 bis 23 Prozent zu den Betriebskosten eines Krippenplatzes besteuern. Das sei schon zuletzt unterschritten worden. Und selbst mit der Steigerung des Beitrags werden nur 20,4 Prozent erreicht, so Rösel. Bei Kindergarten (21,5 Prozent) und Hort (23,5 Prozent) bleiben die Werte laut Beschlussbegründung „trotz der leichten Erhöhung am unteren Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Spanne“, die in beiden Bereichen 20 bis 30 Prozent beträgt.

Auslöser sind höhere Betriebskosten

Und die Betriebskosten steigen von Jahr zu Jahr. Was vor allem an den Personalkosten liegt, sagte der Bürgermeister. Inzwischen sei auch mit freien Trägern kein Schnäppchen zu machen, weil alle Betreiber Mitarbeiter suchen und die Vergütung relativ einheitlich ist. Die geänderten Betreuungsschlüssel – weniger Kinder pro Erzieherin – schlagen mit erhöhtem Personalbedarf zu Buche, wozu auch die nun geforderte Vor- und Nachbereitungszeit für die Pädagogen betragen werden, fügte er hinzu.

Städtischer Anteil hat sich verdoppelt

Für die Stadt, die den größten Teil der Betriebskosten trägt, hat sich der Aufwand innerhalb von sechs Jahren verdoppelt, laut Rösel bei fast gleichem Angebot (nur acht Plätze mehr). Nach den fast 700 .000 Euro von 2012, als Kitzen erstmals zu Pegau gehörte, werde der Saldo für 2018 bei nahezu 1,4 Millionen Euro liegen. Die moderate Anhebung der Elternbeiträge könne den weiteren Anstieg ein wenig mildern.

Kritik an Gebührenerhöhung

Dagegen sprach sich Stadtrat Silvio Bringer (Wählervereinigung Pro Pegau) aus. „Wir sollten den Familien keine Gebührenerhöhung unter den Weihnachtsbaum legen.“ Er zählte auf, dass in anderen Bundesländern teilweise, etwa für das Vorschuljahr ( Thüringen, Nordrhein-Westfalen), oder ganz ( Berlin, Hessen) auf Kita-Gebühren verzichtet wird. Sachsen hingegen habe seinen Finanzierungsanteil von 2006 für zehn Jahre eingefroren und die Kommunen mit den steigenden Kosten alleingelassen.

Krippenplatz 13 Prozent teurer

„Eine schrittweise Entlastung der Eltern ist in Sachsen längst überfällig“, sagte Bringer. Pegau plane hingegen Gebührensteigerungen von 13 Prozent für die Krippe, 6,8 Prozent für den Kindergarten und 8,3 Prozent für den Hort. Stattdessen sollte ein starkes Signal an die Eltern und ein Zeichen an Sachsen gesendet werden. Sein Antrag, den Beschlussentwurf zurück in die Ausschüsse zu verweisen, fand allerdings bei sechs Ja-, sechs Nein-Stimmen und vier Enthaltungen keine Mehrheit.

Kindergeld steigt weniger

Bruder und Fraktionskollege Mario Bringer verwies darauf, dass das staatliche Kindergeld nur um zwei Euro pro Monat gestiegen ist. Zudem zog er den Vergleich zur Nachbarstadt Groitzsch, die nur 201,62 Euro für die Krippe erhebe. Und er habe nichts von der Verwaltung gehört, wie die Betriebskosten, etwa für Heizung, gesenkt werden können.

Vergleich mit Groitzsch

Den teureren Krippenplatz der Elsterstadt bestätigte Bürgermeister Rösel. Doch werde die Differenz, die in den zwei Jahren für solch einen Platz entsteht, um einiges vom Plus übertroffen, das dann in vier Jahren Kindergarten zustande kommt. Hier liege Pegau monatlich 9,58 Euro günstiger als Groitzsch.

Keine öffentliche Debatte?

Die Bringers mussten sich dann von Ortsvorsteher Michael Buth (Freie Wählervereinigung Wiederau) und Stadtrat Uwe Bartsch (Freie Wählergemeinschaft Kitzen) anhören, dass die Debatte doch schon im Finanzausschuss geführt wurde. In der öffentlichen Sitzung müsse nicht die Familienfreundlichkeit der Stadt in Abrede gestellt werden.

Knappe Mehrheit

Bei der Abstimmung gab es schließlich achtmal Ja und sechsmal Nein, womit der Beschluss angenommen war. Eine Zustimmung weniger hätte allerdings den Gleichstand und damit das (vorläufige) Aus bedeutet.

Sachsen muss nachziehen bei Kita-Kosten Kommentar von Redakteur Olaf Krenz: Parallelen und Gegensätze: Chemnitz hat am gleichen Abend wie Pegau über Elternbeiträge für Kindertagesstätte beschlossen. Während der hiesige Ort an der Weißen Elster die Kosten für die Familien angehoben hat, will die Großstadt ab April auf die Einnahmen zumindest aus dem letzten Kita-, dem Vorschuljahr verzichten. Man muss es sich eben leisten können. Es ist eine Krux mit den Kosten für die Kinderbetreuung. Sie steigen und steigen; was natürlich auf die Ausgaben in den wohl meisten Fällen des Lebens zutrifft. Bei der Aufteilung in Sachsen ist der Anteil der Kommunen am größten. Der Freistaat hat seinen Part über zehn Jahre lang nicht angehoben, inzwischen aber etwas nachgezogen. Trotz regelmäßiger Erhöhung der Elternbeiträge sind aber die Summen bei den Städten und Gemeinden überproportional angewachsen. Was Pegau betrifft, in sechs Jahren aufs Doppelte. Einige Bundesländer haben der (früh-)kindlichen Erziehung und Betreuung längst mehr finanzielle Aufmerksamkeit geschenkt. Gebührenfrei sind dort ein oder mehrere Jahre, in Hamburg kosten fünf Stunden Betreuung pro Tag die Familien nichts. Das gerade erst beschlossene Gute-Kita-Gesetz der Bundesregierung strebt weniger Gebühren an. Sachsen schreibt bisher Quoten der Elternbeteiligung vor. Jetzt hat sich der Freistaat durchgerungen, Kommunen zu erlauben (!), im Vorschuljahr darauf zu verzichten – Chemnitz reagiert. Aber die Belastungen in den Kommunen sind völlig unterschiedlich. Mit der Qualifizierung des Personals und den Änderungen beim Betreuungsschlüssel (weniger Kinder pro Erzieher) setzt Sachsen auf Qualitätssteigerung. Nun sollte das Land auch finanziell mehr nachlegen. Mail an den Autor – o.krenz@lvz.de

Von Olaf Krenz