Groitzsch

Seit wenigen Tagen ist Groitzsch ein bisschen bunter: Ein neues Wandbild ziert jetzt die Nordseite des Regenwasserrückhaltebeckens auf dem Groitzscher Schützenplatz oberhalb der Roßkalkbrücke.

Motive des alten Groitzscher Stadtbads sieht man jetzt auf dem Groitzscher Schützenplatz. Quelle: Olaf Becher

Es zeigt Motive des ehemaligen Stadtbads, das sich bis in die 1960er-Jahre nur wenige Meter entfernt am Ufer der Schwennigke befand und in der Blütezeit zu einem der schönsten Flussbäder Sachsens zählte.

Graffiti-Sprayer Tino Schneider bemalte das Becken

Etwa zwei Wochen brauchte Graffiti-Sprayer Tino Schneider aus dem Groitzscher Ortsteil Kleinhermsdorf für dieses Werk. Die Vorlagen dafür stammen von verschiedenen alten Postkarten. „Die Farben habe ich bewusst dezent gehalten, damit sich das Bild gut in die Umgebung einfügt”, so der Künstler.

Er sprüht legal und im Auftrag: Tino Schneider, hier an der Fassade der Baufirma Munkelt in Borna. Quelle: Andreas Döring

Auftraggeber ist die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag), die das Rückhaltebecken vor einigen Jahren das errichten ließ.

Von Olaf Becher