Böhlen. Seine beachtliche Bilanz des Vorjahres will der Kulturverein Böhlen 2017 ähnlich anspruchsvoll fortsetzen. 76 Auftritte der verschiedenen Gruppen wurden zuletzt gezählt, hieß es kürzlich bei der Jahreshauptversammlung. Beteiligt waren 117 Aktive unter insgesamt 130 Mitgliedern. Damit konnte der Verein in seinem Jubiläumsjahr ein vielfältiges Angebot im Kulturhaus der Stadt sowie bei Veranstaltungen andernorts offerieren. Während in der Gemeinschaft unter Leitung der Vorsitzenden Karla Schimmel und Vize Irene Crell das 25-jährige Bestehen gefeiert wurde, sind die meisten der neun Gruppen aber wesentlich älter.

Höhepunkte in Böhlen waren die Vernissage „Spitze auf Seide“, bei der die neuen Vitrinen eingeweiht wurden, die Tanzveranstaltung „Let’s dance“, die Aktivitäten am 1. Mai sowie die Weihnachtsgala, Singstunden im Seniorenheim, die Auftritte des Kammerchores und die Teilnahme der Tanzgruppe an der Europeade in Belgien, als einzige Tanzgruppe aus Sachsen. Stolz ist der Verein auf die neue mobile Puppenbühne.

Aktuell ist schon eine Neuauflage von „Let’s dance“ mit dem Titel „Farben-Feuerwerk“ gelaufen. In Vorbereitung sind die 1.-Mai- und eine Dankeschön-Veranstaltung. Im Juli geht die Tanzgruppe wieder auf Reisen, die Europeade findet diesmal in Turku, Finnland, statt. Bei den zahlreichen Feier-Aktionen für den tausendjährigen Böhlener Stadtteil Großdeuben mischt der Kulturverein – speziell die Gruppen Tanz, Puppenbühne, Klöppeln und Bildende Kunst – natürlich auch mit.

Neu ist ein Klöppeltreffen am 2. September im Kulturhaus mit sächsischen Akteuren und Interessenten. Außerdem werden die Gruppen Bildende Kunst und Klöppeln den Kalender der Stadt für das Jahr 2018 gestalten; er soll in verschiedenen Techniken Böhlener Gebäude zeigen.

Deutlich wurde bei der Versammlung erneut, dass der Kulturverein Verstärkung und Nachwuchs benötigt. Wer gern singen und musizieren, klöppeln, malen und tanzen sowie sich im Puppenspiel betätigen will, ist gern gesehen.

Von lvz