Kulturverein Böhlen zunehmend überregional unterwegs

Böhlen. Erfolgreiches Jahr hinter sich, aller Voraussicht nach ein erfolgreiches Jahr vor sich: Der Kulturverein Böhlen steht gut da. So jedenfalls lautete das Fazit, das Vize-Vorsitzende Irene Crell am Dienstagabend während der Jahreshauptversammlung zog. Einziger Wermutstropfen: Nachwuchs ist nach wie vor Mangelware.

Junge Leute sind überall willkommen

Zwar sei die Zahl der Mitglieder mit etwa 130 stabil geblieben, aber natürlich seien junge Leute in den verschiedenen Gruppen gerne gesehen. Und um etwas Werbung zu machen: „Wir machen eine kontinuierliche gute Arbeit und decken ein breites Spektrum ab.“

Einen kleinen Lichtblick jedoch gab es im vergangenen Jahr, was den Zuwachs betrifft: Sowohl die Puppenbühne als auch das Blasorchester konnten je ein neues Mitglied begrüßen. Die Puppenbühne um Heinz-Rüdiger Zwerschke wurde zudem Spitzenreiter im Bereich der Auftritte. Von insgesamt 58 über alle Gruppen verteilt, waren die Puppenspieler 15-mal in der Region unterwegs, um Kindern ihre Geschichten zu erzählen.

Zahlreiche Höhepunkte im Vorjahr

Als Höhepunkte erwiesen sich 2017 der Zuschauermagnet „Let’s Dance“ , die 1000-Jahr-Feier in Großdeuben, die Vorstellung des Klöppelzirkels auf der Leipziger Messe Modell, Hobby, Spiel sowie die erneute Teilnahme der Tanzgruppe an der Europeade in Finnland.

„Ein riesiger Erfolg war außerdem die Aufführung von Carl Orffs Carmina Burana“, machte Crell deutlich. Und allein dafür spendierte die Dow 4000 Euro, um das Vorhaben tatsächlich auf die Bühne zu bringen. Kein Wunder also, dass das Spendenaufkommen im vergangenen Jahr bei rund 8700 Euro lag, wovon rund 1000 Euro zudem für die Aufarbeitung von fünf Akkordeons genutzt wurden.

Viele Vorhaben dieses Jahr

Die Liste der Vorhaben in diesem Jahr ist ähnlich lang. Die Seniorentanzgruppe feiert ihren zehnten Geburtstag, am 1. Mai sind sämtliche Gruppen an den Feierlichkeiten vor und im Kulturhaus beteiligt, im Juni gibt es die nächste Auflage von „Let’s Dance“, im September führt der Kammerchor die Nelson-Messe von Joseph Haydn auf.

Von Julia Tonne