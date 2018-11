Borna/Kahnsdorf/Gestwitz

Im zurückliegenden langen Sommer war gut zu beobachten, was Planer Andreas Rink meint, wenn er sagt, am Strand des Haubitzer Sees bei Gestewitz sei der „Nutzungsdruck sehr hoch“ gewesen. Badende liegen am Strand, schwimmen ohne Aufsicht weit hinaus, grillen am Strand. Die meisten kommen mit Fahrrädern, aber Autos fahren bei Haubitz an der versperrten Zufahrt zum See-Rundweg dauerhafte Spuren ins Feld, Mopeds finden an den Schranken vorbei ihren Weg. Müll bleibt liegen, manchmal ganze Säcke voll, ein hölzerner Steg wird immer wieder mal demoliert.

Betreiber stellt Pläne in Kahnsdorf vor

Der Seebetreiber, die Firma Blauwasser, möchte das ändern und hat deswegen das Aufstellen eines Bebauungsplanes für den Strand beantragt. Der Planungsträger, der Zweckverband (ZV) für die Witznitzer Seen, dem Neukieritzsch, Rötha und Borna angehören, geht mit dem Vorhaben frühzeitig in die Öffentlichkeit. Vor rund 35 Zuhörern, Privatleute und Vertreter von Institutionen, stellten Rink und Blauwasser-Chef Christian Conrad in Kahnsdorf ihre Ideen vor.

Ein Strand mit Liegewiese, Spielplatz, Parkplatz, eine Zufahrt für Autos, eine Promenade mit Bistro und Umkleidemöglichkeiten schwebt dem Seebetreiber vor. Dessen Ansage ist klar: Jetzt wird der Strand genutzt und vermüllt. Wenn der Seebetreiber sich um das Areal kümmern soll, muss es auch Einnahmen geben.

Zweckverband hat Bedenken

Deswegen gehen Conrads Vorstellungen noch über einen Kiosk hinaus. Er kann sich so genannte Strandboxen vorstellen, die regelmäßige Besucher für ihre Ausrüstung – Schlauchboot und Surfbrett – mieten können, um unbeschwert mit dem Fahrrad zum Strand zu kommen. Weil der Strand direkt am Radweg liegt, hält der Seemanager sogar Kabinen für möglich, in denen Radfahrer übernachten können.

Ob das umsetzbar ist, wird sich im noch folgenden offiziellen Bebauungsplanverfahren zeigen. Bärbel Meschke, die Geschäftsführerin des ZV sieht Probleme, weil die übergeordnete Regionalplanung eine so intensive Nutzung des Strandes nicht vorsieht.

Konfliktpotenzial zwischen Autofahrern und Radtouristen

Anwohner, die einen bewirtschafteten Strand begrüßen, sehen noch ganz andere Probleme. Die haben mit der Erreichbarkeit zu tun. Umstritten war in der Debatte unter anderem, wo ein Parkplatz angelegt werden soll. Conrad und sein Planer ließen durchblicken, sie würden die Autos gern so nah wie möglich an den Strand heranfahren lassen. Das bedeutet aber, darauf wiesen Teilnehmer hin, dass der Autostrom, der in der Badesaison nicht unerheblich sein dürfte, den Radweg kreuzt. Das birgt Gefahren.

Wird der Parkplatz weiter weg angeordnet, muss mit unkontrolliertem Befahren gerechnet werden.

Auf ein weiteres Problem der Erreichbarkeit wies unter anderem Klaus Lange aus Haubitz hin. Das betrifft vor allem Bewohner von Haubitz und Gestewitz, die mit dem Rad oder gar zu Fuß zum Baden gehen könnten. Doch der kürzeste Weg führt auf der viel befahrenen Straße in Richtung Haubitz und Großzössen über die noch im Bau befindliche Autobahn. Und die dort erst vor wenigen Jahren neu gebaute Brücke hat weder Rad- noch Fußweg, ist ein gefährliches Nadelöhr.

Haubitzer wirft Stadt Borna Verzögerungen vor

Ein Versäumnis, für das Lange auch die Stadt Borna mit verantwortlich macht. Die Stadt, meint er, hätte gegen den Planfeststellungsbeschluss, der die Brücke ohne Radweg vorsieht, klagen müssen. Oder selbst die Mehrkosten für einen Radweg übernehmen.

Bärbel Meschke weißt darauf hin, das die jetzt offen gelegten Pläne zunächst Absichten darstellen. Was verwirklicht werden kann, werde sich erst im Planverfahren ergeben, an dem viele Behörden und Institutionen beteiligt werden. Allein ein solches Verfahren dauere normalerweise rund ein dreiviertel Jahr. Vor 2020 deutete sie an, werde es einen bewirtschafteten Strand Gestewitz daher kaum geben. Der „Nutzungsdruck“ im Sommer dürfte bis dahin kaum nachlassen.

