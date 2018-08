Borna

Der Immobilienmarkt in Borna ist geprägt von stabilen bis steigenden Preisen. Die Bandbreite reicht dabei von unveränderten Preisen bei neu gebauten Eigentumswohnungen bis zu plus 21 Prozent bei gebrauchten Reihenhäusern. Dies geht aus der aktuellen Studie „Markt für Wohnimmobilien 2018“ der Landesbausparkassen (LBS) hervor, an der für die Region Leipzig-Land LBS-Gebietsleiterin Katrin Kluger aus Delitzsch mitgewirkt hat.

Borna für Mieter attraktiv

Borna dürfte aber auch weiterhin vor allem für Mieter attraktiv sein, sagt Andreas Beier, der Vorstandsvorsitzende der Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG). Der Wohnungsmarkt sei „ein reiner Mietermarkt“.

Dafür gebe es einleuchtende Gründe. Die Höhe der Mieten sei, anders als etwa in Leipzig mit seiner steigenden Nachfrage, begrenzt. „6,50 Euro pro Quadratmeter kalt ist die Grenze“, so Beier weiter. Mieterhöhungen seien eher die Ausnahme. Neubauten müssten mit 8,50 Euro pro Quadratmeter veranschlagt werden, was sich nur schwer hereinholen lasse. Beier: „In Borna ist der Mieter König.“

Nachfrage nach Eigenheimen steigt

Immerhin: Die Nachfrage nach Eigenheimen steigt, wie etwa die geplante Vergrößerung des Wohngebietes Kesselshain deutlich macht. Wer hier oder anderswo in Borna bauen will, müsste für den Neubau eines Reihenhauses etwa 200 000 Euro zahlen, heißt es in der LBS-Studie „Markt für Wohnimmobilien 2018“. Ein gebrauchtes Einfamilienhaus kostet in Borna im Schnitt 165 000 Euro. Die Spanne reiche dabei von 120 000 Euro bis zum Höchstwert von 180 000 Euro.

„Wohneigentum hier immer noch erschwinglich“

Bei einem gebrauchten Reihenhaus fangen die Preise bei 100 000 Euro an und gehen bis zu 130 000 Euro. Im Schnitt werden 115 000 Euro verlangt. „Schaut man sich die Preise in anderen Regionen an, insbesondere in den alten Bundesländern, ist Wohneigentum hier vor Ort immer noch erschwinglich“, sagt LBS-Expertin Kluger.

Die Möglichkeit, ein Haus zu bauen, hänge entscheidend von den verfügbaren Baugrundstücken ab. Für einen Quadratmeter erschlossenes Bauland seien in Borna je nach Lage mindestens 65 Euro zu zahlen. Im Schnitt seien es 70 Euro.

Bei Eigentumswohnungen fallen Grundstückkosten der LBS-Untersuchung zufolge nur wenig ins Gewicht. Käufer einer gebrauchten Eigentumswohnung mit 80 Quadratmeter Wohnfläche müssen mit einem Preis von 48 000 Euro rechnen. Eine gleichgroße Neubauwohnung kostet 144 000 Euro.

Von Nikos Natsidis