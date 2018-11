Neukieritzsch/Hainer See

Der Lange Born ist ein Graben, der die Flächen nördlich des Hainer Sees entwässert und im Bereich des Campingplatzes in den Hainer See mündet. Die LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft) saniert den Graben gerade, die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum Frühjahr andauern.

Schon seit September laufen am Nordufer des Hainer Sees die Arbeiten zum Ausbau des Langen Borns. Der rund 500 Meter lange Entwässerungsgraben wird vom Parkplatz am Hainweg bis zum Ufer des Hainer Sees ertüchtigt und in den Hainer See eingebunden. Der Lange Born dient als Vorflut, um das Oberflächenwasser aus seinem Einzugsgebiet sicher abfließen zu lassen. Er sei zuvor aufgrund von Starkniederschlägen teilweise zerstört worden, heißt es seitens des Bergbausanierers.

Bauarbeiten dauern bis Frühjahr 2019

Ein neues Zuhause für die Zauneidechse

Die Baumaßnahme ist demnach in mehrere Abschnitte unterteilt. Zunächst werde der Ablauf der ehemaligen Riegelpumpstation und des Langen Borns bis zur Einmündung in den Hainer See auf einer Länge von rund 300 Metern hergestellt. „Dabei wird der Graben vom Parkplatz auf rund 120 Meter Länge einschließlich von mehreren Durchlässen erneuert“, teilt LMBV-Sprecherin Maria Lange mit. Damit das Wasser auf der Gefällestrecke bis zur Mündung in den Hainer See nicht zu schnell fließt, werden in unterschiedlichen Abständen sieben Kaskaden eingebaut. Während die Bauarbeiten voraussichtlich bis zum kommenden Frühjahr dauern sollen, dauert die Pflege der Vegetationsflächen noch bis zum Oktober 2019 an, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus wurden vor Beginn der Sanierung artenschutzrechtliche Maßnahmen getroffen. So ließ die LMBV am Nordufer des Hainer Sees für die Zauneidechse ein Ersatzhabitat anlegen. Dabei handelt es sich um ein Biotop aus Sandlebensräumen, besonnten Altholzbereichen und Steinhaufen mit einer Fläche von rund 20 Quadratmetern. Von 2017 bis zum Baubeginn 2018 wurden die Zauneidechsen im Baufeld abgesammelt und in das Ersatzhabitat umgesetzt.

Für die Baumaßnahme hat die LMBV das Bauunternehmen Eurovia gebunden. Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus Mitteln des Paragraf 2 des Verwaltungsabkommens zur Braunkohlesanierung, bei dem es um die sogenannte Grundsanierung der vom einstigen Bergbau in Anspruch genommenen Flächen geht.

Von André Neumann