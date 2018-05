Regis-Breitingen

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Wir“ am 13. April tourt die Deutschrock-Band Außensaiter den Sommer über durch Deutschland. Nach einem Auftritt am 28. April im Frankfurt am Main folgt Pfingsten ein Konzert beim Spreewald Rock Festival in Drachenhausen (19. Mai, 12 Uhr).

Weiter geht es bei einer Benefizveranstaltung am 8. Juni in Haselbach. Eine gute Woche später rockt die Band aus Regis-Breitingen beim Bikertreffen in Zschopau. Den nächste Festivalauftritt hat Außensaiter beim G.O.N.D. in Rieden-Kreuth, auf welchem vom 12. bis 15. Juli 50 Bands spielen (12. Juli 11 Uhr).

Ende September spielt die Band, die im November vier Jahre alt wird, beim HvM (Helden von Morgen)-Festival in Oberhausen und am 13. Oktober in Erfurt im Club from Hell.

Wer nicht so weit fahren will, hat die Chance, eins von zwei Fanpaketen zu ergattern. Die bestehen aus einem T-Shirt, einem Schlüsselband und der aktuellen CD.

Von André Neumann