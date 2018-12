Borna

Kostenlos einkaufen wollte am Dienstagnachmittag ein 15-Jähriger in Borna: Mit drei Playstation-4-Spielen im Wert von insgesamt 160 Euro verschwand der junge Mann aus dem Elektrofachgeschäft am Wilhelmschacht.

Ladendieb wird in Borna von Polizei gestellt

Doch er hatte nicht mit dem Alarm des Diebstahlschutzes gerechnet. Aufgrund dessen wurde das Personal des Geschäftes aufmerksam und konnte des Ladendiebes habhaft werden. Ein Mitarbeiter rief die Polizei. In der Jacke des Jugendlichen befanden sich die drei Spiele. Diese wurden sichergestellt. Der 15-Jährige, dessen Vater informiert wurde, hat sich wegen Diebstahls zu verantworten.

Von LVZ/gap