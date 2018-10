Regis-Breitingen

Mit verschiedenen Maßnahmen will die Leitung des Jugendgefängnisses in Regis-Breitingen die Bevölkerung vor Lärm schützen. Neben Schallschutzscheiben an Zellen ist sogar an Wände oder Wälle gedacht.

Schwierigkeiten beim Umgang mit ausländischen Gefangenen

Ruhestörungen aus Richtung des Jugendstrafvollzuges hat es zwar schon immer mal gegeben, in letzter Zeit hat sich das Phänomen aber verstärkt. Nach Beschwerden von Anwohnern gab es erste Gespräche, jetzt stellte Uwe Hinz, der Leiter der Einrichtung, seine Pläne vor, das Problem einzudämmen. In dem Zusammenhang gewährte er offen Einblicke in die Schwierigkeiten beim Umgang mit ausländischen Gefangenen.

Gefängnis ist übervoll – mehr ausländische Häftlinge

Hinz macht die gestiegene Lärmbelästigung nämlich an der Belegung des Gefängnisses fest. Das sei zum einen übervoll, zum anderen sei eben der Anteil an ausländischen Häftlingen gestiegen. Nach ziemlich „entspannten Jahren 2016 und 2017“ habe sich, wie Hinz sagt, die Situation verändert. Geschuldet der demografischen Entwicklung habe es in der Vergangenheit weniger jugendliche Straftäter im Alter bis 24 Jahren gegeben, für die der Jugendstrafvollzug in Regis-Breitingen 2007 eröffnet worden war. Weil die Zellen nicht mehr voll waren, hatte das Justizministerium schon 2016 begonnen, die Einrichtung mit so genannten jungen Erwachsenen (bis 27 Jahre) aufzufüllen.

Auch das Gebäude unweit von Wohnhäusern nun belegt

Die zehn Gefängnisse in Sachsen seien aktuell alle voll belegt, sagte Hinz. Das in Regis-Breitingen gehöre zu jenen drei Haftanstalten, welche sogar übervoll sind, für sein Gefängnis nannte er die Zahl 102 Prozent. „Wir waren in den vergangenen Jahren mit 60 bis 70 Prozent Belegung etwas verwöhnt“, bekannte der Anstaltsleiter. Eine unmittelbare Folge: Das Gebäude direkt am Parkplatz war in den zurückliegenden Jahren frei gehalten worden. Jetzt ist auch dieses Haus belegt. Es befindet sich nur 400 Meter Luftlinie von den ersten Regiser Wohngebäuden des so genannten „Kuchenstücks“ entfernt.

Lärmpegel durch internationale Mischung der Häftlinge

Hinz macht aber auch die internationale Mischung der Häftlinge für den gestiegenen Lärmpegel verantwortlich. Lag der Anteil ausländischer Gefangener noch vor wenigen Jahren im einstelligen Prozentbereich, gebe es mittlerweile mehr als ein Drittel Ausländer in den Zellen. Am Jahresanfang seien das überwiegend Tunesier und Marokkaner, gewesen, jetzt registriert der Anstaltsleiter mehr Afghanen und Libyer.

Hohe Kosten für Dolmetscherdienste

Das Verständigungsproblem mit diesen Häftlingen scheint dabei noch das kleinere Übel zu sein. Die Anstalt hat arabisch sprechende Dolmetscher eingestellt und nutzt zusätzlich Honorarübersetzer, neuerdings auch Videodolmetscher. Die Kosten für Dolmetscherdienste beliefen sich mittlerweile auf rund 60 000 Euro. Viel schwerwiegender sind offenbar die Angriffe, denen die Bediensteten zunehmend ausgesetzt sind: „Spucken, Beleidigungen, Angriffe, das hat sich dramatisch entwickelt“, sagt Uwe Hinz.

Hinz: „Eine andere Kultur der Kommunikation“

Während das kaum nach außen dringt, sind es laute Unterhaltungen, Rufe und Geschrei um so mehr. Die ausländischen Gefangenen hätten „eine andere Kultur der Kommunikation“ formuliert Hinz zurückhaltend aber deutlich. Besonders schlimm sei es in der Zeit des Ramadan gewesen (in diesem Jahr Mitte Mai bis Mitte Juni), als es abends besonders laut wurde.

Erste Vorkehrungen der Anstaltsleitung sind Belehrungen der Gefangenen. Wer zu sehr lärmt, dem drohen Disziplinarmaßnahmen bis hin zu Anzeigen mit drohender Verurteilung zu Geldstrafen oder zusätzlicher Haftzeit. Notfalls könnten, sagt Hinz, Gefangene auch in besonderen Hafträumen im Keller untergebracht werden.

Lärmschutz am Jugendknast ist geplant

Auch bauliche Maßnahmen würden beginnen. In den mittleren und oberen Etagen sollen spezielle Lärmschutzscheiben auf die Fenster geschraubt werden. In Richtung der Pleiße wird auch über Schallschutzwälle ähnlich wie beim Straßenbau nachgedacht, um das Wohngebiet „Am Wäldchen“ vor Lärm zu schützen.

Blick auf Frauen soll verhindert werden

Das ist aber nicht alles. Besonders hoch wird der Lärmpegel nämlich dann, wenn weibliche Bedienstete oder Besucherinnen vom Parkplatz zum Eingang der Haftanstalt gehen, auf die Gefangene wegen der Zäune freie Sicht haben. Deswegen sollen jetzt am Zaun zum Parkplatz Sichtschutzanlagen nachgerüstet werden. Die Hochbaubehörde des Freistaates habe das bereits abgesegnet.

Von André Neumann