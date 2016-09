Kahnsdorf. In Kahnsdorf waren zum 6. Lagunenfest Sonne und Wellen auf dem See die Begleiter. Aus der Veranstaltung, die anlässlich der Einweihung der Straße an der Lagune vor sechs Jahren erstmals stattfand, ist mittlerweile ein Fest hervorgegangen, das hunderte Besucher in seinen Bann zieht. Auch in diesem Jahr war das nicht anders. Die Straße an der Lagune glich einer Festmeile, während auf dem neuen Hafengelände das Festzelt und die Bühne ihren Platz fanden.

Valeska Költzsch von der Blauwasser GmbH, die das Fest organisieren, zeigte sich mit dem zufrieden, was auf die Beine gestellt wurde. „Die Vorbereitungen dafür sind schon Monate davor angelaufen“, berichtete sie und freute sich vor allem über die zunehmende Besucherresonanz. „Zu unserer ersten Veranstaltung zählten wir bereits 1000 Leute und in den darauffolgenden Jahren kamen immer mehr“, stellte sie fest. Viele Kahnsdorfer, so Valeska Költzsch, fühlen sich mit dem Fest verbunden. „Unser Lagunenfest ist genauso eine Veranstaltung für die Kahnsdorfer selbst, denn schließlich findet das Ereignis in ihrem Ort statt“, betonte Valeska Költzsch. Schon am späten Freitagnachmittag ging das Fest los. Auch beim Bootskorso, der immer am Sonntagnachmittag stattfindet, machten die Kahnsdorfer mit. „Wer kein eigenes Boot besitzt, bekommt eines gestellt. Viele Kahnsdorfer beteiligen sich daran, zumal die Bootsparade einen besonderen Blickfang darstellt.“

Doch auch an Land fanden zahlreiche Ereignisse, wie die Sambashow, Liveband-Darbietungen und das musikalische Feuerwerk am Abend oder anderentags der Frühschoppen mit Blasmusik und Linedance ihr Publikum. Obendrein luden Schausteller und Händler zum Schauen und Kaufen ein. Yves Erbs von der „Stoffschmiede“ ist eine Händlerin, die gern nach Kahnsdorf zum Lagunenfest kommt. „Ich bin immerhin zum zweiten Mal in Kahnsdorf. Die gute Besucherresonanz zum vorjährigen Weihnachtsfest hat mich auf das Lagunenfest neugierig gemacht. Ich finde es schön, dass in einem so kleinen Ort eine solche Feier stattfindet“, hob sie hervor.

Auch Bootsverleiher Olaf Vogt ist vom Fest angetan. „Nach Kahnsdorf kommen sogar Besucher aus anderen Regionen, was sicher an der guten Autobahnanbindung liegt“, meinte er. Wer vom Festgeschehen etwas Abstand haben wollte, fuhr mit dem Motorboot auf den See hinaus und betrachtete das Treiben vom Wasser aus.

Auch der Neu-Kahnsdorfer Markus Göhmann steuerte sein Motorboot auf den See hinaus. „Von hier aus bietet sich ein imposanter Eindruck“, fand er.

Rigo Herold von der Hochschule Zwickau, der ursprünglich zu wissenschaftlichen Zwecken mit dem Solarboot den See überquert, hat kurzfristig zugesagt, sich in das Festgeschehen mit einzubringen. „Wir von der Hochschule stellen das solarbetriebene Boot vor und geben interessierten Besuchern auch Einblicke in technische Details, aber vielmehr sollen die Besucher eine Bootstour per Sonnenkraft zu ihrem Vergnügen erleben.“

Von René Beuckert