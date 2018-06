Borna

Hoher Besuch am Donnerstag in Borna. Dann kommt der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) nach Borna. Dabei ist er zu Gast an der Clemens-Thieme-Grundschule, wo er das Jahrbuch zur ausgewogenen Ernährung mit dem Titel „Iss dich schlau“ übergibt. Zudem stellen die Schüler ihr Projekt „Lebensmittel sind wertvoll“ vor.

Pressekonferenz zur Ausrichterstadt

Vor allem aber lädt Schmidt zu einer Pressekonferenz ein, auf der er nach Angaben des Ministeriums das Geheimnis um die Ausrichterstadt des sächsischen Landeserntedankfestes 2019 lüften wird. Insider gehen davon aus, dass es sich dabei um Borna handeln dürfte.

Borna hat sich beworben

Die Stadt hatte sich nach einem Stadtratsbeschluss im Februar um die Ausrichtung der dreitägigen Großveranstaltung beworben. Die Gesamtkosten für das Landeserntedankfest belaufen sich auf etwa 180 000 Euro. Zu den Ausrichtern der Veranstaltung gehörten im Landkreis Leipzig bereits Wurzen, Bad Lausick und Geithain. Die Veranstaltung gibt es seit dem Jahr 1998.

Im vorigen Jahr war Burgstädt Ausrichter der 20. Auflage. In diesem Jahr findet das Landeserntedankfest in Coswig bei Meißen statt. Wie auch der Tag der Sachsen gehört zu den Vergabekriterien ein gewisser Regionalproporz. Die Veranstaltung dauert in der Regel von Freitagabend bis Sonntagabend und soll 2019 Ende September stattfinden.

Bis 50 000 Besucher werden jeweils erwartet

Der Ausrichterstadt winken 70 000 Euro Fördergeld. Bei früheren sächsischen Erntedankfesten lag die Besucherzahl zwischen 30 000 bis 50 000. Üblicherweise gehören neben einem Kulturprogramm, Tierschau und Landwirtschaftsausstellung auch ein großer Handwerker- und Bauernmarkt sowie ein ökumenischer Erntedankgottesdienst zum Programm.

Von Nikos Natsidis