Die Partnerschaft mit dem Bodenseekreis ist um ein Kapitel fortgeschrieben worden: 17 Kreisräte und Führungskräfte aus dem Landkreis Leipzig besuchten kürzlich gemeinsam mit Landrat Henry Graichen (CDU) den Bodenseekreis. Der zweieinhalbtägige Aufenthalt bot den Sachsen viele Gesprächsgelegenheiten und Einblicke in die Besonderheiten der Region.

Biotonne, Schweinepest und Breitbandausbau

„Neben der sehr angenehmen und Horizont erweiternden menschlichen Seite dieser Kreispartnerschaft entdecken wir immer mehr Arbeitsfelder, in denen wir wirklich voneinander lernen können“, erklärte der Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle (CDU). So interessierten sich die Gäste beispielsweise für Erfahrungen des Abfallwirtschaftsamts mit der Biotonne, die im Landkreis Leipzig demnächst eingeführt werden soll. Im Gegenzug präsentierten die Verantwortlichen des Bornaer Landratsamts, wie sie sich auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vorbereiten. Auch der Breitbandausbau und ein Beteiligungsportal unter dem Titel www.sags-doch.de waren Themen der Gespräche.

Zudem bereitet sich die Stadt Überlingen auf die Austragung der ersten baden-württembergischen Landesgartenschau im Jahr 2020 vor. Für diesen Höhepunkt, zu dem die befreundete Region rund 800 000 Besucher erwartet, interessierten sich die Gäste ebenso.

Die Landkreis-Delegation Quelle: Robert Schwarz/LRA Bodenseekreis

„Die kommunale Selbstverwaltung bringt es mit sich, dass viele vieles parallel entwickeln und tun. Da sind solche Begegnungen mit Blicken von und nach außen sehr wertvoll“, betonte Graichen. Beeindruckt zeigten sich die Gäste dann beispielsweise auch bei einer Besichtigung der Apfelsortieranlage der BayWa in Kressbronn. In Spitzenzeiten arbeiten hier rund 150 Mitarbeiter, jährlich werden etwa 200 000 Tonnen Obst sortiert und verladen.

Neben Visiten in der Klosterkirche Birnau, der Galerie Bodenseekreis und dem Staatsweingut Meersburg stand auch ein Besuch im Gemeindepsychiatrischen Zentrum Überlingen auf dem Programm. Menschen mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen finden hier in verschiedenen Bereichen Arbeits-, Kontakt- und Betreuungsangebote, beispielsweise in der hauseigenen Wäscherei oder Druckerei. In der Einrichtung, dessen Gesellschafter unter anderem der Bodenseekreis ist, werden aktuell rund 100 Personen betreut.

Partnerschaft mit der Wende entstanden

Die Partnerschaft mit dem Bodenseekreis besteht seit 1990, damals mit dem Landkreis Grimma, der zur Verwaltungsreform 1994 mit dem Kreis Wurzen zum Muldentalkreis zusammengelegt wurde und durch eine weitere Reform 2008 im heutigen Landkreis Leipzig aufging. Die Einwohnerzahl des Bodenseekreises ist mit rund 213 000 Einwohner nur etwas kleiner als die der hiesigen Region (rund 258 000).

