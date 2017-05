Grimma/Borna. Unter dem Motto „Landwirtschaft – Entdecken und Verstehen“ laden sächsische Landwirte auch in diesem Jahr wieder zum Tag des offenen Bauernhofs ein. Zu den Unternehmen, die an der nunmehr 17. Auflage der sachsenweiten Veranstaltung einladen, gehören auch zehn aus dem Landkreis Leipzig. Offiziell eröffnet wird der Tag des offenen Bauernhofs am 27. Mai in Pegau bei der Agrarproduktion Kitzen. Der 27. und 28. Mai sind auch das Wochenende, an dem sachsenweit das Gros der Veranstaltungen über die Bühne geht.

„Es geht darum, die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung zu erhöhen“, sagt Elke Zehrfeld, die Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Muldental. „Wir wollen zeigen, wie die moderne Landwirtschaft funktioniert.“ Schließlich sehen sich die Bauern heutzutage immer wieder Vorwürfen und Kritik ausgesetzt. Ungerechtfertigt, wie die Geschäftsführerin klarmacht. Etwa dann, wenn ein Landwirt seine Felder spät am Abend spritzt, „wohl, weil er etwas zu verbergen hat“, wie Elke Zehrfeld Vorwürfe von Anwohnern beschreibt. Dabei hat die späte Uhrzeit ihren guten Grund: Wer seine Felder spät am Tage spritzt, der schont die Bienen, die dann nicht mehr aktiv sind.

Nicht zuletzt deshalb gehen die Landwirte in die Offensive und öffnen ihre Höfe. Etwa die Fuchshainer Agrar GmbH, bei der sich die Besucher am 3. Juni am Tag des offenen Bauernhofes auf Schaudreschen und selbst gebackenes Brot freuen dürfen. In der Agrar GmbH Auligk findet am 27. Mai die Kreistierschau des Röthaer Rinderzuchtvereins statt. Für junge Besucher gibt es eine Kindertischlerei und eine Hüpfburg. Das Milchgut Nemt lädt am 21. Mai zu Molkereiführungen und Flutfahrten ein.

Bei Tag des offenen Bauernhofs geht es nach Angaben von Geschäftsführerin Zehrfeld auch um potenziellen Nachwuchs. Gesucht werden junge Leute, die naturverbunden und körperlich belastbar sind und denen natürlich klar sein muss, dass der Hammer auf dem Lande eher selten schon um 16 Uhr fällt. Immerhin biete die Landwirtschaft ein weites Betätigungsfeld, das von anspruchsvoller Technik über Kenntnisse der Dokumentationspflichten bis zu Umgang mit Tieren reicht. In der Regel würden Auszubildende auch von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen.

Offizieller Auftakt für den Tag des offenen Bauernhofs, der im Freistaat Sachsen in der Regie des Sächsischen Landesbauernverbandes stattfindet, ist in Kitzen. In der Agrarprodukte Kitzen eG bekommen Besucher den Milchautomaten zu Gesicht und können Rundfahrten durch die Betriebsteile machen.

Von Nikos Natsidis