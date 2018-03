Landwirtschaftsbetriebe im Leipziger Land haben kein Nachwuchsproblem

Landkreis Leipzig. In der Regel sind sie auf dem Lande groß geworden. Die jungen Leute, die nach der Schule eine Ausbildung in einem Landwirtschaftsbetrieb beginnen. „Da kommen nur wenige Leute aus der Stadt“, sagt Yvonne Kern. Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Borna/Geithain/Leipzig muss es wissen. Schließlich vertritt ihr Verband mehr als 70 Landwirtschaftsbetriebe, die immerhin 60 Prozent der vorhandenen Flächen im Leipziger Land landwirtschaftlich nutzen.

Existenz der Betriebe gesichert

Ein Nachwuchsproblem wie im Handwerk gebe es bei den Landwirten nicht. Deshalb stehe auch die Existenz einzelner Betriebe wie etwa im Handwerk nicht in Frage. Deshalb sei es auch keineswegs so, „dass die Unternehmen auf Vorrat ausbilden“, sagt Yvonne Kern. Dass es zu viele Interessenten für eine Ausbildung in einem Agrarunternehmen geben würde, lasse sich aber auch nicht sagen.

Betriebe wählen Lehrlinge bewusst aus

Die Betriebe seien durchaus wählerisch bei der Auswahl des Nachwuchses. Schließlich bekomme, wer in der Landwirtschaft arbeitet, durchaus auch Werte in die Hand. Maschinen etwa, die Geld kosten. Die Kreisbauernverbands-Geschäftsführerin betont zudem, dass es sich bei landwirtschaftlichen Berufen heutzutage keineswegs um Jobs handelt, bei denen jemand vor allem im Stall arbeite. Die Arbeit sei in körperlicher Hinsicht leichter geworden.

Von Nikos Natsidis