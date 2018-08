Borna/Neukieritzsch

Ein Laubhaufen brannte in der Nacht zum Mittwoch an der Bundesstraße 176 zwischen Borna und Lobstädt nahe Altwitznitz. Ein Brandstifter hatte ihn neben dem Radweg der B176 nahe der Bahnlinie in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine Hecke über.

Zeugen meldeten das der Feuerwehr und der Polizei. Beamte waren ebenso wie die Kameraden schnell am Brandort. Als die Polizisten in der Nähe einen jungen Mann entdeckten und als potenziellen Zeugen ansprechen wollten, flüchtete der.

Die Beamten waren schneller und bekamen ihn, versteckt am Rand eines Gartengrundstücks, zu fassen. Nach polizeilicher Befragung wurde der Jugendliche (16) seiner Mutter übergeben. Zum Schaden liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen laufen.

Von LVZ