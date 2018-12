Bad Lausick

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eröffnet im Zentrum von Bad Lausick am Dienstag die nächste Baustelle. Wenn die Witterungsbedingungen mitspielen, soll die Fahrbahn an der Ampelkreuzung Bundesstraße 176/ Staatsstraße 11 instand gesetzt werden. Es geht um die Einmündung der Hospitalstraße (verlängerte Turnerstraße) in die Bornaer Straße. Darüber hat Pressesprecherin Isabel Siebert informiert.

Fortsetzung nach Kreisverkehr-Neubau

Dieses Vorhaben schließt dort an, wo die mehr als ein Jahr andauernden Arbeiten an der S 11 im Zuge des Kreisverkehr-Neubaus im Juli geendet hatten. Eine sofortige Fortsetzung war „vertraglich, terminlich und auch verkehrsorganisatorisch nicht zu gewährleisten“, so Siebert.

Spurrillen an Ampelkreuzung beseitigen

Jetzt soll die Fahrbahn auf rund 100 Meter Länge erneuert werden. Vorgesehen ist, Spurrillenbildungen, Unebenheiten sowie Fehlstellen zu beseitigen. Da werden die Asphaltbinder- und die Asphaltdeckschicht ab- und dann frisch aufgetragen. Danach erhält der Abschnitt die erforderlichen Markierungen, teilt die Lasuv-Sprecherin mit. Das Projekt kostet rund 40 000 Euro, die aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Weiträumige Umleitungen nötig

Für die Arbeiten wird der Bereich voll gesperrt, sodass es erneut großräumige Umleitungen eingerichtet werden. Diese führen laut Siebert von Borna über Prießnitz und Geithain einerseits beziehungsweise von Kitzscher über Lauterbach und Kleinbardau nach Grimma sowie in den Gegenrichtungen.

Arbeiten bis Weihnachten geplant

Das Bauende der Instandsetzung ist bis Weihnachten vorgesehen. Das Lasuv bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner um Verständnis für die Erschwernisse und Behinderungen.

Von okz