Kerzen und Seifen aus eigener Produktion der Lebenshilfe in Borna sind ein Geheimtipp. Das soll sich ändern. Denn in der Werkstatt Am Wilhelmschacht entstehen kleine Meisterwerke und individuelle Geschenke, die nach Wünschen der Kunden und nach Ideen der Mitarbeiter entstehen. Zuweilen geht es dort zu wie in der Hexenküche.