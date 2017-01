Borna. Der Förder- und Betreuungsbereich der Lebenshilfe Borna hat seit Anfang Dezember neue Bewohner. Drei syrische Schwestern mit geistigen Behinderungen werden seitdem tagsüber in der Einrichtung Am Wilhelmschacht betreut. Damit hat der Verein erstmals Flüchtlinge aufgenommen, die über das Sozialamt in Altenburg vermittelt worden sind. Doch von anfänglicher Skepsis ist nichts mehr geblieben. Die Integration klappt besser, als vorher angenommen.

Alle drei Schwestern waren in den vergangenen Monaten jeweils zu einem vierwöchigen Praktikum in der Einrichtung, um Mitarbeiter, Gruppen und Angebote kennen zu lernen. Nun kommen die jungen Frauen im Alter von Mitte bis Ende 20 täglich. Integriert sind sie längst. Ob Ausflüge, Aktivitäten innerhalb der Gruppen oder Förderangebote: Sie sind immer mit dabei.

Dabei stand die Lebenshilfe anfangs vor großen Herausforderungen, die im August bereits Thema waren, als Petra Köpping (SPD), sächsische Ministerin für Gleichstellung und Integration, den Lebenshilfe-Geschäftsführer Uwe Drechsler besuchte. „Der Betreuungsaufwand ist bei Flüchtlingen – sowohl in der Werkstatt als auch im Förder- und Betreuungsbereich – wegen der Sprachbarriere deutlich höher“, machte Drechsler damals deutlich. Im Falle der syrischen Schwestern klappt die Verständigung mittlerweile allerdings gut. Ein Dolmetscher hatte den Mitarbeitern des Förder- und Betreuungsbereichs zuvor einen Tag lang Grundlagen der arabischen Sprache beigebracht, notwendige Vokabeln und verschiedene Sätze vermittelt. „Die Verständigung klappt mit jedem Tag besser“, sagt Gruppenleiterin Claudia Peim. Sie und ihre Kollegen lernten unter anderem Begriffe kennen für Lebensmittel, Mahlzeiten, Tagesabläufe und Aktivitäten. Im Gegenzug lernen die syrischen Frauen immer mehr deutsche Worte. Eigens angelegte Wörterbücher helfen beiden Seiten, sich gegenseitig zu verstehen.

„Anfangs hatten wir uns das Zusammenleben komplizierter vorgestellt“, sagt der Sozialpädagoge Olaf Bräuer, „aber vieles ist doch einfacher als gedacht.“ So habe sich auch die Befürchtung, dass das Essen komplett umgestellt werden muss, weil Muslime kein Schweinefleisch essen, nicht bestätigt. „An vielen Tagen gibt es eine Alternative zu Schweinefleisch, gibt es aber doch nichts anderes, wird für die drei gekocht.“ Oft stünden Mitarbeiter und Bewohner auch gemeinsam am Herd. Gedanken hatte sich die Lebenshilfe auch dahingehend gemacht, wie der Umgang mit den Familien funktioniert. Doch auch hier gibt es keine Schwierigkeiten. Der große Bruder der jungen Frauen war bereits mehrmals hier und zeigte sich aufgeschlossen gegenüber der Einrichtung, eine gesetzliche Betreuerin regele zudem alles Organisatorische.

In den ersten Tagen kamen die drei Schwestern noch mit Kopftuch in die Einrichtung, mittlerweile sind sie auf Mützen umgestiegen. „Das fanden wir klasse, hatten es aber nicht gefordert und auch nicht erwartet“, sagt Peim. Die Entscheidung hätten die drei Frauen selbst getroffen. Auch an die hiesigen Gewohnheiten haben sie sich schnell angepasst, nehmen jetzt auch Hilfe an, wo sie sich vor einigen Wochen noch gegenseitig geholfen haben.

Eine Schwierigkeit ist noch nicht aufgetaucht, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Unklar ist bislang, von wem der Dolmetscher bezahlt wird, wenn beispielsweise eine Art Entwicklungsgespräch mit den Eltern stattfinden soll oder wenn der Notarzt alarmiert werden muss. Derzeit übernimmt die Lebenshilfe diese Kosten. In absehbarer Zeit könnte dann ein Dolmetscher-Service greifen, den auch die Landkreise bekommen sollen und der angefordert werden kann. „Das alles ist aber gerade im Aufbau, die Netzwerke müssen funktionieren“, erklärt Köpping.

Von Julia Tonne