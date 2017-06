In Borna kommen in Zukunft bei Tiefbauarbeiten Leerrohre in die Erde, in die auch Breitbandkabel verlegt werden können. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Damit sollen in der Perspektive die Lücken in der Versorgung mit leistungsfähigem Internet geschlossen werden.