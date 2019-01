Böhlen

In Böhlen kann wieder ordentlich auf die Pauke gehauen werden. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn das Leipziger Symphonieorchester (LSO) hat eine neue „Wiener Pauke“ erhalten. Möglich wurde die Anschaffung durch eine Spende der Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig.

6500 Euro steuerte diese bei, „für uns ist es selbstverständlich, die Arbeit des Orchesters auch mit einer Förderung neuer Instrumente zu unterstützen“, begründet Gabriele Greiner, Vorstandsvorsitzende der Sparkassenstiftung.

Orchester entschied sich für eine „Wiener Pauke“

Da Konzertpauken aufgrund ihrer Bauweise – aus klanglichen Gründen werden sie mit Naturfellen bespannt – sehr anfällig für Schäden sind, entschied sich das Orchester für eine „Wiener Pauke“, wie Lydia Gutzeit, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit des LSO, informiert.

Wiener Pauken zeichnen sich durch handgehämmerte Kessel aus. Quelle: Leipziger Symphonieorchester

Die Pauke stammt vom traditionsreichen Unternehmen Wiener Pauken Produktions GmbH, das auch die Wiener Philharmoniker ausstattet. Wie Gutzeit erklärt, zeichne sich das neue Instrument durch handgehämmerte Kessel aus. Auch die anderen Teile der Pauke wurden handgefertigt, die Paukenfüße aus Messing und die Felle aus Ziegenpergament.

Wiener Pauke gut für den Transport geeignet

Durch ihre Bauweise haben die „Wiener Pauken“ nicht nur einen besonderen Klang, sondern sind auch außerordentlich leicht. So seien sie, wie Gutzeit ergänzt, gut für den Transport geeignet – „eine wichtige Eigenschaft für ein häufig reisendes Orchester wie das Leipziger Symphonieorchester“.

Besonders einer hat sich über die Zuwendung von Seiten der Sparkassenstiftung gefreut: Felix Anton, Solopauker des LSO. „Wir sind ganz stolz, so ein Instrument jetzt zu haben“, macht er deutlich.

Sowohl der Pauker als auch alle anderen Musiker des Orchesters sind in den kommenden Tagen zu erleben. Am Freitag, 1. Februar, gastiert das LSO um 19.30 Uhr im Kulturhaus Böhlen, am Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr im Stadtkulturhaus Borna.

Von Julia Tonne