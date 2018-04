Leitbild-Suche: Debatte in Rötha geht weiter

Rötha. In Rötha soll die Suche nach einem städtischen Leitbild weiter voran getrieben werden. Nachdem die Debatten bisher unter Federführung von Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) in lose zusammengesetzten Arbeitsgruppen aus der Bürgerschaft geführt wurde, hat der Stadtrat das Thema jetzt per Beschluss zu einer offiziellen städtischen Angelegenheit gemacht.

Demnach sollen nach der Zusammenlegung mit der ehemaligen Gemeinde Espenhain mit einem Leitbild Ziele für ein „neues Rötha“ formuliert werden, heißt es in dem auf der jüngsten Sitzung gefassten Beschluss. Enthalten soll das Leitbild demnach Aussagen zu allen wichtigen Bereichen des städtischen Lebens in der neuen Kommune. Betrachtet wird ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, für die Ziele sowie Wege zu deren Umsetzung formuliert werden sollen.

Fachleute sollen an der Suche teilnehmen

An der Erarbeitung des Leitbildes sollen Fachleute der Ressorts aus der Stadtverwaltung und des Stadtrates oder andere Experten teilnehmen. Auch die Bürgerschaft soll weiterhin an der Entwicklung des Leitbildes beteiligt werden.

Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Wellmann (CDU) begrüßte, dass die Debatte jetzt „in formelle Formen“ gelenkt werde. Zugleich plädierte er dafür, die Diskussionsbegleitung in professionelle Hände zu legen. Die Stadträte, die allesamt ehrenamtlich arbeiten würden, könnten das nicht federführend bewerkstelligen. Die Forderung wurde von weiteren Abgeordneten unterstützt. In der Konsequenz müsste Rötha ein Büro beauftragen.

Stadtratsmitglied Tobias Thieme erinnerte in dem Zusammenhang an ein weiteres noch unerledigtes Thema. Er regte an, dass parallel zum Leitbild auch am sogenannten integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek) gearbeitet werden müsste.

Von André Neumann