Neukieritzsch/Deutzen

Die Veranstaltungen, welche neuerdings in den Bibliotheken Neukieritzsch und Deutzen angeboten werden, kommen offenbar gut an. Waren schon die Lesungen für Kinder gut besucht, trifft das auch auf die Lesung speziell für Frauen am Mittwoch, am Vorabend der Leipziger Buchmesse zu.

Ladies Night mit Prosecco

25 Zuhörerinnen waren bei der Ladies Night mit den Autorinnen Charlotte Zeiler und Katharina Mosel in der Bibliothek in Deutzen zu Gast. Die beiden Schriftstellerinnen stellten dort ihre aktuellen Bücher „La Vita Seconda“ und „Paragraphen und Prosecco“ vor.

Bei eben diesem Getränk und Knabbereien erzählten die Kölnerinnen von der Liebe, dem Alltagsleben einer Anwältin und von der Frauengeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Somit, das fanden auch die Zuhörerinnen, war für jeden etwas dabei.

Im Mai heißt es „Buch trifft Wein“

Bibliothekarin Bianca Schattauer freut sich über das Interesse an den von ihr organisierten Veranstaltungen und kündigt gleich die nächste an: In der Bibliothek Deutzen, die sie gern als Begegnungsstätte bezeichnet, wird es am 9. Mai heißen: „Buch trifft Wein“. Dann stellen die Mitarbeiter der Bibliothek zwei aktuelle Romane vor, dazu gibt es köstliche Weine vom Weingut Sommer.

Die Bibliotheken in Deutzen und Neukieritzsch haben mit dem Verein Pro Regio, dem Betreiber des Kulturparkes Deutzen, einen gemeinsamen Träger.

Von André Neumann