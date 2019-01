Borna

Eine Sonderausstellung soll es im Volkskundemuseum Wyhra noch geben. Sozusagen als Finale, bevor das neue Konzept für das Haus unter Federführung des Vereins zu Betreibung des Museumshofs Wyhra umgesetzt wird. Das hatte der Kreistag im Dezember abgesegnet. Die Sonderschau wäre der Abschluss früherer Sonderausstellungen, bei denen es um das Leben auf dem Land um das Jahr 1900 ging, macht Hans Ketzer klar.

Museumscafé soll Trauzimmer werden

Der langjährige Museumsleiter sieht im neuen Konzept für das Volkskundemuseum durchaus Chancen. Darin ist von der Umwandlung des Museumscafés in ein Trauzimmer des Bornaer Standesamtes und dem Bau einer Küche für potenzielle Übernachtungsgäste, etwa Pilger, die Rede.

Außerdem soll die gesamt oberste Etage des Museums, in der sich derzeit auch Büros befinden, für die Dauerausstellung genutzt werden, während im Sonderausstellungsraum ein Foyer mit Empfangsbereich entsteht. Ketzer: „Ganz verkehrt ist das ja alles nicht.“

Der Oma-Opa-Tag im Volkskunde Museum Wyhra war ein beliebtes Angebot. Im vergangenen Jahr kamen jedoch weniger Besucher als zuvor in die Ausstellungen. Quelle: Jens Paul Taubert

Was den studierten Kulturwissenschaftler, der im Volkskundemuseum längst seine Passion gefunden hat, fuchst, ist die ausschließliche Fixierung auf den Tourismus bei der Umgestaltung des Hauses. „Da geht es darum, ein Erlebnis zu verkaufen.“ Die eigentliche Aufgabe eines Museums bestehe aber darin, „in den Besuchern etwas zu bewegen“. Ketzer weiter: „Das kommt mir etwas zu kurz.“

Rückgang der Besucherzahlen im Museum Wyhra

Der Museumschef, auch Vorsitzender des Heimatvereins des Bornaer Landes, der bisher die Federführung für das Haus hat, wird noch bis zu seinem Rentenbeginn in zwei Jahren bleiben. Und er wünscht sich mehr Wertschätzung für die Arbeit, die er und seine Mitstreiter über all die Jahre in Wyhra geleistet haben und die sich ohnehin nicht primär aus Besucherzahlen ableiten lasse.

Denn dass deren Zahl mit etwa 2500 in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 zurückgegangen ist, hat sicher zum einen mit dem „wunderbaren Badesommer“ zu tun, wie Ketzer sagt. Negativ wirkte sich auch die mehrwöchige schlecht ausgeschilderte Umleitung in Wyhra aus, die Spontan-Besucher eher von einer Visite im Volkskundemuseum abgehalten habe.

Ausstellung zum Umgang mit Krankheit und Tod

Spätestens in drei Jahren muss der neue Verein „stärker einsteigen“, so Ketzer. Dann wird auch die Sonderausstellung des Jahres 2019 längst Geschichte sein. Darin geht es am Beispiel der historisch verbürgten Bauernfamilie um Hugo Flemming um den Umgang mit Krankheit, Alter und Tod vor einem reichlichen Jahrhundert auf dem Lande.

Von Nikos Natsidis