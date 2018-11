Borna

Alle Jahre wieder werden die organisierten Gewerbetreibenden in Borna in der Vorweihnachtszeit besonders aktiv. So auch in diesem Jahr, wenn es am Mittwoch (5. Dezember) die alljährliche Weihnachtsfeier für bedürftige Kinder im Goldenen Stern gibt. Zudem findet in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Lichternacht im Advent statt. Außerdem verkaufen die Mitglieder des Bornaer Gewerbevereins an allen Adventswochenenden auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein für einen guten Zweck.

Premiere vor einem Jahr

Die Lichternacht im Advent hatte vor Jahresfrist Premiere. Es handelt sich sozusagen um die Fortsetzung des Eventshoppings in der kalten Jahreszeit. Das Eventshopping findet immer am zweiten September-Freitag in Borna statt. Bei der Lichternacht am 14. Dezember, erklärt Martina Voll, seit Jahrzehnten Aktivposten in Gewerbeverein, geht es um viel Licht in allen Straßen des Veranstaltungsgebietes und an möglichst vielen Geschäften. Nach aktuellem Stand haben mehr als 30 Händler erklärt, dass sie ihre Geschäfte bis 21, 22 Uhr öffnen werden. Zum Beginn des abendlichen Ereignisses führt die Feuerwehr einen großen Fackel- und Lampionumzug an. Deshalb werden ab 17 Uhr Fackeln verkauft.

Veranstaltungsgebiet bis in die Bahnhofstraße

Das Veranstaltungsgebiet erstreckt sich von der Külzstraße und der Roßmarktschen Straße bis zur Straße an An der Mauer und in die Bahnhofstraße bis zur Parfümerie Funcke. Weiter geht es dort nicht, was auch damit zusammenhängt, dass die Bahnhofstraße im Gegensatz zum Eventshopping wegen der Umleitungen nicht gesperrt werden kann.

Glühweinverkauf an vier Wochenenden

Wie schon seit vielen Jahren verkauft der Gewerbeverein auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein für einen guten Zweck. Der Erlös soll Bornaer Schulen zugutekommen, von denen Abgesandte ebenfalls am Glühweinverkaufsstand stehen werden. Der Glühweinverkauf findet jeweils am Sonnabend und Sonntag statt.

