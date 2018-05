Rötha

Mit Austritten aus mehreren Vereinen wollte die Stadtverwaltung Rötha Geld sparen. Knapp 1500 Euro im Jahr wären es geworden, wenn Rötha, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, dem Dachverein Mitteldeutsche Straße der Braunkohle, der Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station Borna-Birkenhain dem Bergbau-Technik-Park und dem Verein Oekola, dem Betreiber des ökologischen Landschulheims in Dreiskau-Muckern, den Rücken gekehrt hätte.

Nur Austritt aus Betreiberverein beschlossen

Der Röthaer Stadtrat hatte den Beschlussantrag der Verwaltung im April nahezu komplett gekippt, hauptsächlich mit Rücksicht auf die Bergbautradition der Ortsteile. Nur der Austritt aus dem Betreiberverein des Landschulheimes wurde beschlossen.

Jetzt regt sich sogar dagegen nachträglicher Widerstand. Von der Fraktion die Linke wurde ein Antrag eingebracht, den Austrittsbeschluss auf der nächst möglichen Sitzung des Gremiums zurückzunehmen. Fraktionschef Timo Müller sagte der LVZ, er habe die Entscheidung vom April, die er mitgetragen habe, nachträglich bereut, den Beschluss betrachte er als Fehlentscheidung.

Was offenbar auch einigen anderen Stadtratsmitgliedern so geht. Anders als von der Verwaltung vorgebracht, würden Grundschule und Hort die Angebote des Landschulheimes doch nutzen, wenn auch nur gelegentlich, heißt es.

Geschäftsführerin: „Kleinliche Einsparvorschläge“

Auf die Zusammenarbeit mit Rötha hatten auch die Geschäftsführerin der Einrichtung, Anita Hönsch, und ihr Mann in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung hingewiesen. Sie warfen der Kämmerin „kleinliche Einsparvorschläge“ vor.

Peter Petters, Stadtratsabgeordneter der Linken-Fraktion, unterstützt den Antrag seiner Kollegen nach eigenem Bekunden auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend nicht. Stattdessen nahm er Kämmerin Heike Herzig gegen die Kritik seitens der Leiterin der Einrichtung in Schutz.

„Frau Herzig hat es vorgeschlagen, beschlossen hat es der Stadtrat“, sagte Petters. Die Amtsleiterin griff den Ball auf mit den Worten: „Ich bin Kämmerin, und es ist nur meine Aufgabe, Ihnen eine Beschlussfassung vorzuschlagen.“

Antrag ist Thema auf der Juni-Sitzung

Pascal Németh, der als stellvertretender Bürgermeister am Donnerstagabend die Sitzung leitete, erinnerte daran, dass Austritte aus Vereinen und Institutionen zu den Inhalten des Haushaltstrukturkonzepts gehören, das Bestandteil des Haushaltes sei.

Dennoch wird der Antrag von der Linken-Fraktion voraussichtlich im Juni auf die Tagesordnung des Stadtrates kommen.

Von André Neumann