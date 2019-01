Borna

Es dürfte eine Premiere sein. Am Dienstag gibt es eine Live-Schaltung von der Münchner BAU-Messe nach Borna, bei der es um die Erweiterung des Wohngebietes Kesselshain geht. Dort entstehen bis zu 130 neue Häuser, erklärt Sylvio Weise, seines Zeichens Projektleiter der Wohnen am Lerchenberg GmbH, in deren Händen die Erschließung der Fläche liegt. Allerdings geht es dabei nicht um die Vermarktung des Areals im Norden der Stadt.

Ein Schub für die Digitalisierung auf dem Bau in Borna

„Wir starten unseren Hauskonfigurator“, so Weise weiter, der im Nebenjob auch Bornaer Stadtrat (CDU-Fraktion) ist. Damit hätten potenzielle Bauherren die Möglichkeit, sich ihr neues Eigenheim sozusagen digital zusammenzubauen. Das Projekt, mit dem der Digitalisierung auf dem Bau auch Borna ein Schub gegeben werden soll, wird dann in Beisein von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Interessenten auch aus München

Für die Vermarktung des neuen Wohngebietes ist die Münchner Messe nicht von Bedeutung. Dennoch, macht Weise klar, gibt es in gewisser Weise auch aus München Interesse an Eigenheim-Standorten in Kesselshain. Dabei handle es sich um Rückkehrer – also Leute, die einst der Arbeit wegen in den Westen gegangen sind und angesichts besserer Jobangebote in der alten Heimat heutzutage wieder zurück nach Sachsen wollen. Bisher gebe es etwa 60 Interessenten an den Baugrundstücken in Kesselshain.

Von Nikos Natsidis