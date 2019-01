Rötha/Espenhain

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer hat am späten Donnerstagabend an einer Tankstelle in Espenhain getankt, bezahlte, verließ das Gelände allerdings auf der Rückseite des Geländes. Dort ist die Zufahrt jedoch für Lkw zu eng ist. Dadurch fuhr er mit seinem Sattelzug über eine Grünfläche, kollidierte mit einer Laterne, die umknickte sowie einem Stein. Nach dem Unfall fuhr er einfach weiter.

Bei Unfall wird Auflieger des Lkw beschädigt

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Mitarbeiter der Tankstelle konnten den Fahrer anhand des amtlichen Kennzeichens identifizieren. Dieser hatte sein Fahrzeug unweit der Tankstelle vor einem Einkaufsmarkt abgestellt. Die Beamten stellten Beschädigungen am Auflieger fest, die sowohl von der Laterne als auch vom Stein herrührten. Gegen den Fahrer wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

