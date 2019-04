Ein Kommentar von Julia Tonne

Nach langer Diskussion und nur mit knapper Mehrheit hat der Gemeinderat Neukieritzsch der Gestaltungssatzung für Lobstädt eine Absage erteilt. Die regelte über Jahre, genauer seit 1994, welche Farben Dachziegel, Fassaden und welche Formen der Zaun ums eigene Grundstück haben durfte. Heute erscheint eine solche Satzung als Relikt aus alten Zeiten. Sicherlich hatte sie zu ihrer Zeit, also vor 25 Jahren, ihre Berechtigung, heutzutage erscheinen solche engen Vorgaben bei Weitem nicht mehr zeitgemäß. Zumal es eine sächsische Bauordnung gibt, die auch nicht jeden Wunsch von Bauherren erfüllt.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass sich die Gemeinde endlich von der Satzung verabschiedet. Die Zeiten und die Bedingungen, unter denen heute gebaut und saniert wird, haben sich schlicht verändert. Eine erneute Änderung der Satzung hätte keine Vorteile gebracht. Stattdessen hätte der Gemeinderat wieder über jede Ausnahme beraten müssen. Ganz sicher aber wäre es dabei geblieben, dass Neulobstädter an der Satzung vorbei ihr Häuschen gestaltet hätten. Und wieder hätte es von Seiten der Gemeinde keine Konsequenzen gegeben.

Dass viele Räte dennoch an einer Vorschrift festhalten wollten, deren Zweck längst hinfällig ist, mutet schon merkwürdig an. Schließlich stammt die Satzung aus der Zeit, als über ein Stadtsanierungsverfahren Fördermittel für private und öffentliche Bauvorhaben in Lobstädt flossen. Und eben diese Zeit ist vorbei. Beste Chance also, auch die Gestaltungssatzung in den Papierkorb zu verbannen.

Auch ohne eine solche Satzung wird es in Lobstädt kaum möglich sein, rosafarbene Schlösser mit grünen Türmchen zu bauen, Burgen mit Wassergräben und Kerkern zu errichten und die Fassaden ganz normaler Wohnhäuser blau-gelb-kariert anzustreichen. Aber etwas Farbe darf der Ort nun doch bekommen. Neben roten sind jetzt auch schwarze Dachziegel erlaubt. Glücklicherweise. Nichts ist schlimmer als absolute Eintönigkeit.