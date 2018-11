Straßen sind für Menschen da. An Straßen, die durch Ortschaften führen, wohnen Menschen. In den Autos, die durch diese Straßen fahren, sitzen Menschen. Die einen wollen möglichst in Ruhe in ihrer Straße leben, die anderen suchen den kürzesten, schnellsten und preiswertesten Weg von A nach B. Wenn der durch eine bewohnte Straße führt, gibt es einen Konflikt. Der ist umso größer, je stärker befahren die Straße ist. In Lobstädt in der Glück-Auf-Straße haben die Bewohner jetzt offenbar die Nase voll. Zu Recht.

Baustellen, Umleitungen und die Lkw-Maut haben den Verkehr stark anwachsen lassen. Die schnurgerade, gut 500 Meter lange Straße ist früher nicht dafür gebaut worden, wozu sie heute dient: als Kreisstraße mit überörtlichem Verkehr. Schon gar nicht für Ausweichverkehr, der eigentlich auf die Bundesstraße gehört, denn die führt auch von Borna nach Rötha und zurück.

Die Bürgerinitiative, die sich in Lobstädt formiert, ist noch ganz am Anfang und ziemlich friedlich und moderat unterwegs. Niemand will den Verkehr aus dem Ort verbannen. Nur im Konflikt zwischen Leben und Verkehr die Messlatte ein bisschen weiter in Richtung Leben verschieben. Ein verständliches Anliegen, mit dem die Bürger erwarten dürfen, ernst genommen zu werden. Plattheiten, die an Zynismus grenzen, helfen da nicht weiter. So wie der Hinweis vom Verkehrsministerium, zur sicheren Querung der Straße stehe eine Lichtsignalanlage zur Verfügung. Die befindet sich bekanntlich an dem einen Ende der Straße.

Die Behörden sind gut beraten, die Lobstädter Sorgen nicht einfach abzutun. Wenn schon nicht 30 km/h und Nachtfahrverbot, so würde ein riss- und lochfreier Asphalt den Lärm schon mildern. Zwei Übergänge und vielleicht noch eine Ampel könnten den Verkehr beruhigen. Wer sich nicht sperrt und die Menschen ernst nimmt, nicht nur die in den Autos, findet Möglichkeiten.

a.neumann@lvz.de