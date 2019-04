Neukieritzsch/Lobstädt

Die Lobstädter Bürgerinitiative (BI), die sich mit vollem Namen Bürgerinitiative „ Verkehrslärm und Gefahrenabwendung Glück-Auf-Straße Lobstädt“ nennt, lädt zu einem Straßenfest ein. Mit Gefahrenabwendung ist gemeint, dass aus Sicht der Initiative der starke Autoverkehr in der Straße Gefahren vor allem für Radfahrer und Fußgänger birgt, denen begegnet werden müsse.

Beide Probleme beim Straßenfest ein Thema

In jüngster Zeit hat die im vergangenen Jahr gegründete BI auch die Situation um das illegale Abfalllager auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in der Glück-Auf-Straße ins Visier genommen. Dazu kam es, nachdem das Thema in den vergangenen Monaten stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Carsten Wiesner, einer der Sprecher der BI sagte der LVZ: „Es hat im Laufe der Zeit jeder versucht, sich damit zu arrangieren, und man hat nicht mehr an eine Lösung geglaubt.“

Beides, die Probleme mit dem Müll, der auf dem Gewerbegelände seit Jahren lagert, und die von vielen Anwohnern als störend empfundene Verkehrssituation in der Glück-Auf-Straße, werden bei einem Straßenfest am 27. April eine Rolle spielen, zu dem die BI einlädt.

Rahmenprogramm für Kinder und Infos für Lobstädter

Das erste Straßenfest der BI wird auf dem Gelände der Glück-Auf-Straße 13 stattfinden. Anwohner und Interessierte sind von 14 bis 18 Uhr dorthin eingeladen. Wie bei einem Straßenfest üblich, wird es Kaffee und Kuchen geben. Auch ein kleines Unterhaltungsprogramm für Kinder wird vorbereitet, die jüngsten Besucher können sich auf Kinderschminken und eine Hüpfburg freuen, außerdem soll ein Kinderflohmarkt stattfinden. Die Lobstädter Feuerwehr kümmert sich ums Grillen und um die Getränke.

Darüber hinaus will die BI an Informationsständen über die beiden Gegenstände ihrer Arbeit informieren. Zum einen über den Stand der Dinge bezüglich der Verkehrssituation. Wobei – das ist schon im Vorfeld leider Gewissheit – sich bislang nicht all zu viel getan hat, um die Situation der Anwohner zu verbessern.

Unternehmen will Lkw-Verkehr nicht weiter erhöhen

Eine Reparatur der Kreisstraße ist seitens des Landratsamtes in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Der Safthersteller Sonnländer aus Rötha, das hat ein Gespräch ergeben, will die Route über Lobstädt weiter nutzen, hat allenfalls zugesagt, das Aufkommen an Lkw nicht noch weiter zu erhöhen und die Fahrer für eine rücksichtsvolle Fahrweise zu sensibilisieren. Und bezüglich einer übergangsweisen Tempo-30-Zone hat die BI bislang noch keine Informationen vom Landratsamt bekommen, welches die einrichten müsste.

Wenig Bewegung gibt es vorläufig auch beim Thema Abfalllager auf der alten Ziegelei. Am zweiten Infostand will die BI die verfügbaren Erkenntnisse verbreiten und zugleich für eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses von Neukieritzsch werben, bei der es um das Thema gehen soll. Zu der wird am 14. Mai der Leiter des Umweltamtes des Landkreises Leipzig Lutz Bergmann erwartet.

Dresdener Wirtschaftsministerium schickt eine Absage

Eingeladen zum Straßenfest hat die Bürgerinitiative auch verschiedene Behörden. Vom auch für den Straßenverkehr zuständigen Wirtschaftsministerium in Dresden kam eine Absage. Zugesagt haben laut Carsten Wiesner der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel und Lobstädter Ortschaftsräte. Von anderen, dazu zählen auch drei Speditionen aus der Region, gibt es noch keine Rückmeldung.

Wiesner hofft unter anderem auf eine für Straßenverkehr zuständige Mitarbeiterin des Landratsamtes, die vor Ort mit Bürgern ins Gespräch kommen könnte. „Wir möchten zu Gesprächen und den Austausch zwischen den Anliegern, den Nutzern und den zuständigen Behörden anregen“, formuliert er ein Anliegen des ersten Straßenfestes der Lobstädter Bürgerinitiative.

Von André Neumann