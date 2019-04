Neukieritzsch

Die Kämmerei der Gemeinde Neukieritzsch bemüht sich, die Finanzen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten, wobei es auch um die 2014 eingegliederte Gemeinde Deutzen geht. Auf der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 23. April spielt das gleich in mehreren Tagesordnungspunkten eine Rolle.

Den Gemeinderäten soll zunächst der Jahresabschluss von 2014 der Gemeinde Neukieritzsch vorgestellt werden. Beschlossen werden soll danach die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Deutzen von 2012. Damals war der Deutzener Haushalt auf das System der Doppik umgestellt worden.

Gestaltungssatzung für Ortsteil Lobstädt soll geändert werden

Weiterhin hat die Kämmerei die Jahresabschlüsse des damaligen Schulzweckverbandes von Deutzen und Regis-Breitingen für 2013 und 2014 erstellt. Außerdem geht es um eine Vermögensaufteilung nach der Auflösung des Schulzweckverbandes am 30. Juni 2014.

Überraschend steht ein Punkt auf der Tagesordnung, der den Ortsteil Lobstädt betrifft. Hier gibt es schon seit langer Zeit Auseinandersetzungen um eine Gestaltungssatzung, die Bauvorschriften für das Zentrum des Ortes enthält. Jetzt liegt ein Beschlussantrag vor, diese Satzung aufzuheben. Hinter dem Antrag steht der Ortschaftsrat.

Darüber hinaus geht es um Grundstücksangelegenheiten. Die öffentliche Sitzung beginnt am 23. April 18 Uhr im Ratssaal des Gemeindeamtes am Schulplatz 3 in Neukieritzsch. Am Anfang sind Bürgeranfragen vorgesehen.

Von André Neumann