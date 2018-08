Lobstädt

Es begab sich zu der Zeit, als Thomas Krieger Pfarrer in Lobstädt wurde. Der mittlerweile 67-jährige Theologe, nach wie vor im Unruhestand, wurde mit der Frage konfrontiert, wann es denn wieder das alljährliche Weihnachtsmärchen in der Kirche gebe. Krieger brauchte eine Weile, bis er begriff, dass es dabei um das allweihnachtliche Krippenspiel ging. Seither hat der Pfarrer, der seinen Dienst offiziell im vorigen Jahr beendet hat, 18 Krippenspiele geschrieben. Demnächst erscheinen sie als Buch in einem lettischen Verlag.

Der Misserfolg war überwältigend

Dass der Pfarrer seinerzeit selbst zur Feder griff, hatte nicht nur mit dem in den Jahren vor seiner Ankunft im beschaulichen Lobstädt immer mehr zum Märchen mutierten Krippenspiel zu tun. Zunächst versuchte es der junge Seelsorger damit, die Weihnachtsgeschichte hochgradig verfremdet und mit großem Symbolgehalt am Heiligen Abend umzusetzen. Der Misserfolg, insbesondere bei den älteren Leuten, war umwerfend, erinnert sich Krieger. Also wurde er selbst zum Autor.

Weihnachtsgeschichte ist eine Flüchtlingsgeschichte

Der gelernte Lithograph wäre aber nicht der humorvoll-kritische Zeitgenosse, als der er seit Jahrzehnten bekannt ist, hätte er einfach nur die Geschichte von Maria, Joseph und dem Jesuskind in der Krippe variiert. Und so liegt mittlerweile eine Sammlung seiner Krippenspiele vor, von denen jedes immer auch eine aktuellen Bezug hat. „Im letzten Jahr ging es um den Brexit“, so Krieger. Zwei Jahre zuvor – die Erregung angesichts des Zustroms von Asylbewerbern war groß – spielte das Flüchtlingsthema eine wichtige Rolle im Krieger´schen Weihnachts-Œuvre. „Die Weihnachtsgeschichte ist schließlich auch eine Fluchtgeschichte.“

Krieger nimmt Rüttgers aufs Korn

Oder es heißt in einem seiner Krippenspiele spitz „Ob ich an der Krippe steh’, das weiß bestimmt die NSA.“ Als der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) mit dem Slogan „Kinder statt Inder“ Wahlkampf machte, hieß es bei Thomas Krieger „Ihr Inderlein kommet.“

All das dürfte auch für die Verantwortlichen des Rigaer Fromm-Verlags ausschlaggebend gewesen sein, die Krippenspiele des emeritierten Pfarrers zu verbreiten. Der Verlag kam auf ihn zu, und Krieger machte seine Krippenspiele druckreif („Ich bin quasi mein eigener Lektor.“). Gedacht sind sie für Kirchgemeinden oder auch interessierte Laien. Der Verlag verbreitet seine Bücher im gesamten deutschsprachigen Raum.

Gibt es 2018 eine Neuauflage?

Für den Pfarrer stand bisher fest, dass das Krippenspiel vom 24. Dezember 2017 das letzte aus seiner Feder war. Das dürfte allerdings nicht der letzte Stand bleiben. Anfragen, ob er sich nicht auch in diesem Jahr noch einmal hinsetzen könnte, um ein weiteres Krippenspiel zu verfassen gibt es jedenfalls, so dass es letztlich dazu kommen dürfte. Zumal so etwas einem wie Thomas Krieger recht leicht von der Hand geht, wenn er erst einmal eine Idee hat. „Ich brauche dann vielleicht ein Wochenende.“

Von Nikos Natsidis