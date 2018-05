Neukieritzsch/Lobstädt

Gut angekommen ist am Dienstag die Aufführung der Lobstädter Grundschüler im Kastanienhof Lobstädt. Sie bildete den Abschluss für das unterrichtsübergreifende Projekt, das für die Mädchen und Jungen der Schule zu den Höhepunkten eines jeden Schuljahres gehört.

In diesem Jahr drehte sich alles um „Klangfarben und Farbtöne“. Unter diesem Motto hatten sich die vier Klassen mit je zwei Farben des Regenbogens beschäftigt, die Klasse eins mit orange und lila, die Zweite mit blau und gelb, die Dritte mit grün und blau und die vierte Klasse mit rosa und rot. Die Farben zogen sich durch alle Unterrichtsfächer.

Die Erstklässler bei ihrem Auftritt. Quelle: Jens Paul Taubert

Es wurde beobachtet, gezeichnet, gemalt und fotografiert. An drei Tagen wurden außerdem Gedichte, Lieder und Tänze einstudiert. Am Dienstag endete das Projekt mit einer öffentliche Aufführung, mit der die Kinder ihre Begeisterung für die Farben unter Beweis stellten.

Alle Schüler waren auf der Bühne – immer klassenweise in ihrer eigenen Farbe: Klasse 1 kam in Lila, der letzten Farbe im Regenbogen, als Zwerge und Roboter. Die Zweitklässler beispielsweise stellten mit Gelb die Farbe des Lichts dar. In einer Ausstellung in der Schule waren außerdem Grafiken, Collagen und Fotos der Kinder zu sehen.

Die Schüler der Klasse zwei haben sich der Farbe Gelb gewidmet. Quelle: Jens Paul Taubert

Von lvz