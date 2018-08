Borna

Wenn es um Borna geht, ist er immer mit von der Partie. Das galt für Wolfgang Fuchs schon immer, und das ist auch jetzt der Fall. Konkret, wenn es um das Landeserntedankfest geht, für das Borna im nächsten Jahr drei Tage lang Gastgeber ist. Dafür hat der 82-Jährige jetzt ein Logo entworfen.

Das Logo von Wolfgang Fuchs für das Landeserntedankfest in Borna. Quelle: Wolfgang Fuchs

Es war ein LVZ-Text, „der mich dazu inspiriert hat“, sagt Wolfgang Fuchs. Das Landeserntedankfest sei eine gute Sache für seine Heimatstadt, findet der Mann, der das klassische Druckerhandwerk als Schriftsetzer von der Pike auf gelernt und jahrzehntelang betrieben hat. Das Erntedankfest, das in früheren Jahren auf dem Volksplatz und auf dem Markt stattfand, gefiel ihm, wie überhaupt alles, was sein Zwibbelborne, wie er es immer wieder liebevoll nennt, in ein gutes Licht rückt. Wenn jemand ein aufrechter Bornaer Lokalpatriot ist, dann der Mann, der mittlerweile an die 20 Druckwerke im Selbstverlag herausgegeben hat.

Erinnerungen sind ein Schatz

In denen dreht es sich um seine Erlebnisse und seine Erinnerungen, und das ist in der Tat ein Schatz, um den sich findige Ortschronisten bemühen sollten. Wolfgang Fuchs ist Zeitzeuge des schwersten Bombenangriffs auf Borna im März 1945, den er als Junge erlebt hat. Fuchs kann sich auch noch gut ans Jahnbad erinnern – an das alte, das es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Deshalb war es nur zu logisch, dass er vorschlug, die umgebaute und modernisierte Schwimmhalle in der Deutzener Straße wieder mit dem Traditionsnamen zu schmücken, als öffentlich ein Name für das Hallenbad gesucht wurde.

Borna ist ihm eine Herzenssache

Wolfgang Fuchs ist einer von den Zeitgenossen, denen ihre Heimatstadt Herzenssache ist. Das war schon so, als er für die LVZ als freier Mitarbeiter unterwegs war – damals, als die noch Volkskorrespondenten hießen. Schreiben war und ist für den Mann, der seine Brötchen einst im Druckhaus Borna verdiente, schlichtweg ein Bedürfnis, wobei er sich dabei immer der Unterstützung seiner Ehefrau Ingeborg sicher sein kann. Vor drei Jahren wurde der Erfinder des alljährlichen Bornaer Zwiebellaufs mit dem Bornaer Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

Jetzt freut er sich schon auf das Landeserntedankfest. Ein passendes Logo dafür hat er entworfen.

Von Nikos Natsidis