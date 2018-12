Borna

Er ist sozusagen der Vater des Boxens in Borna: Lothar Scheida, lebende Legende und mittlerweile 86 Jahre alt. Denn, so viel ist klar: ohne den – körperlich – kleinen Mann hätte der Boxsport in Borna seit mehr als fünf Jahrzehnten niemals eine solche Entwicklung genommen. Schließlich war es Scheida, mit dem es 1959 zur Gründung der Abteilung Boxen bei Dynamo Borna kam, dem Vorläufer des heutigen SC Borna. Der Verein steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der alljährlichen LVZ-Spendenaktion „Licht im Advent“.

Einer der besten Boxer in der jungen DDR

Als Lothar Scheida seine ersten Schritte als Faustkämpfer tag, war Max Schmeling, der deutsche Jahrhundertboxer schlechthin, noch aktiv. In den 30er-Jahren begann Lothar Scheida zu boxen, in Königsberg. Und er blieb seinem Sport treu, als es die Familie nach ihrer Flucht aus Ostpreußen nach Sachsen und letztlich nach Borna verschlug. Scheida entwickelte sich schnell und wurde zu einem der besten Boxer in der jungen DDR.

Kampf gegen den Goldmedaillengewinner von Melbourne

Er wurde mehrfacher DDR-Meister und Vize-Meister im Bantam-Gewicht (54 Kilo) und im Federgewicht (57 Kilo). Zudem nahm er an mehreren Europameisterschaften teil. Lothar Scheida war es, an dem Wolfgang Behrendt in einem internen Vorausscheid vorbei musste, bevor er 1956 bei den Olympischen Spielen im australischen Melbourne die erste Goldmedaille für die DDR holte.

Tausende junge Boxer in Borna trainiert

Nur wenige Jahre später, 1959, beendete der Bornaer Boxer seine Wettkampfkarriere und wurde Trainer. Und was für einer. Es müssen tausende junge Boxer gewesen sein, die durch seine Hände gegangen sind im Laufe der Jahrzehnte. Heraus kamen talentierte Boxer, die wie Horst Grambow, Roland Ziegler und Ranier Thieme zu den besten in der DDR und auch international gehörten.

Für viele Bornaer Boxer wie ein Vater

Für viele war Lothar Scheida mehr als nur ein Trainer. „Er war für viele wie ein Vater“, erzählt Hans-Peter Hofmann, der Präsident des SC Borna. „Manche hatten es bei uns besser als zu Hause“, erinnert sich Scheida selbst. Wie eng das Verhältnis des Trainers zu seinen Jungs war, macht das Beispiel von Jürgen Kayselt deutlich. Der war mehrfacher DDR-Vize-Meister und sollte zu einem Wettkampf in den Westen fahren. Scheida brachte seinen Boxer zum Flughafen nach Berlin-Schönefeld, wo er mit der DDR-Delegation mitfliegen sollte. „Ich bleibe hier“, musste der Trainer seinem Schützling erklären, weil, wie DDR-Bürger nur zu gut wissen, längst nicht jeder einfach mal so ins Flugzeug steigen durfte, wenn es zum Klassenfeind ging. Jürgen Kayselt, obwohl fest eingeplant für den Wettkampf im Westen, machte kehrt und fuhr mit seinem Trainer wieder zurück nach Borna.

Christa Scheida ist die Mutter des Bornaer Boxens

Wenn Lothar Scheida der Vater des Boxens ist, kann eine Mutter nicht weit sein. Ohne Ehefrau Christa jedenfalls, das steht fest, hätte sich Lothar Scheida nicht annähernd so intensiv und gut um seine Schützlinge kümmern können. „Sie hat ihm immer den Rücken frei gehalten“, sagt SC-Borna-Präsident Hofmann mit Blick auf die Mutter von drei Kindern.

Tipps für die jungen Bornaer Boxer

Boxen bleibt ein wesentlicher Teil im Leben von Lothar Scheida, der Ehrenpräsident des SC Borna ist. Im Fernsehen, wenn Wettkämpfe übertragen werden, auch wenn er sich manchmal über die „Klopperei“ ärgert. Aber vor allem bei seinen Boxern in der Gnandorfer Turnhalle, die seinen Namen trägt. Dort ist er nach wie vor regelmäßig und gibt den jungen Sportlern Tipps.

Von Nikos Natsidis