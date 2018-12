Borna

Selbst gebackene Plätzchen, Kaffee, Tee – in so manchen Situationen kann der Alltag einer Oberbürgermeisterin durchaus angenehm sein. Auch Bornas Rathauschefin Simone Luedtke (Linke) kam vor wenigen Tagen in den Genuss eines entspannten Termins. Sie war traditionell zum gemütlichen Nachmittag ins Kinder- und Jugendhaus Habitat eingeladen.

Doch natürlich steckt bei den Besuchen noch etwas mehr dahinter, „wichtig ist, auf dem Laufenden zu bleiben und Veränderungen mitzuverfolgen“, sagte sie. Und davon habe es laut Thomas Eckel, der bislang die amtierende pädagogische Leitung inne hatte, einige gegeben. So hat das Habitat – eine Einrichtung der Diakonie-Tochter Heimverbund Leipziger Land gemeinnützige GmbH – seit August mit Anke Popp eine neue Leiterin.

Habitat-Bewohner knüpfen Kontakt zu Tschechen

Zudem gab es in diesem Jahr erstmals ein sogenanntes Global Camp, bei dem die Bornaer Habitat-Bewohner Kontakte zu tschechischen Jugendlichen geknüpft haben. „Und das soll nicht einmalig bleiben, sondern zur Tradition werden“, machte Eckel deutlich. Die Fahrt zum nächsten Camp in der Sächsischen Schweiz sei bereits in Planung, sieben Tage lang wird dann dort gemeinsam gewohnt, gelebt, gearbeitet, gibt es Stadtrallyes und Workshops. „Trotz der sprachlichen Schwierigkeiten haben wir uns alle gut verstanden und noch immer Kontakt zueinander“, erzählte eine Bewohnerin während des Adventsnachmittags.

Im Fokus standen aber nicht nur Ereignisse und Neuigkeiten des zu Ende gehenden Jahres, sondern auch Fragen der Jugendlichen. Eine davon: „Gibt es auf dem Weihnachtsmarkt mal andere Musik zu hören als sonst?“ Luedtke versprach, in den nächsten Tagen eine Rammstein-CD in die Musikanlage zu schmuggeln.

Höhepunkt in Adventszeit ist auch Angehörigentreffen

Von Interesse war bei den jungen Bewohnern des Habitats auch, wie es in Sachsenallee und Bahnhofstraße weitergeht. „Die Sachsenallee wird ab 21. Dezember wieder geöffnet, dann wird es auf der Umleitungsstrecke ruhiger“, sagte Luedtke. „Und wenn die Sachsenallee komplett fertig ist, geht es bei Ihnen in der Leipziger Straße mit den Bauarbeiten weiter“, prophezeite sie.

Angehörigentreffen im Advent

Höhepunkt der Adventszeit war aber nicht nur der Bürgermeisternachmittag, sondern wenige Tage zuvor auch das Angehörigentreffen. Bei fast 50 Gästen – Bewohner, Eltern, Geschwister und Großeltern – wurde der Platz knapp im Haus. „Ein neuer Rekord“, erklärte Eckel. Unter den Besuchern waren unter anderem Antonio und Eva-Maria Campese. Sie waren um 5 Uhr morgens in Stuttgart losgefahren, um ihre Enkeltochter zu besuchen, die sie vier Jahre nicht sehen konnten.

Was sie vor allem begeisterte, war die Ausstellung der von den Jugendlichen gestalteten Kunstwerke. „In unseren Bewohnern steckt unglaublich großes kreatives Potenzial“, betonte Kunsttherapeutin Maren I. Kühn, die auch schon mal mit ihren Schützlingen ein Küchenutensilien-Orchester bildet.

Von Julia Tonne