An sich gibt es eine Reihe von Radwegen in und um Borna. Allerdings gibt es Lücken, und bisweilen handelt es sich um Huckelpisten. Die Stadt will die Probleme Stück für Stück lösen. Möglichst noch in diesem Jahr soll ein Radwegkonzept vorliegen, um Fördermittel zielgerichtet beantragen zu können.