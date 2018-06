Borna

Mittlerweile scheint in Borna eine kritische Grenze erreicht. „Der Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen in unserer Stadt nimmt immer unerträglichere Züge an“, sagt die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Besonders Kinderspielplätze seien davon betroffen. Im Kampf gegen die Zerstörungswut sei jeder Bornaer gefragt.

Besonders Gebiet am Breiten Teich betroffen

So musste der grüne Wohngebietstreff in Borna-Ost im letzten Jahr mehrfach instand gesetzt werden. Derzeit, so die Oberbürgermeisterin, sei besonders das Areal um den Breiten Teich von Beschädigungen und Verschmutzungen betroffen. Das gelte für die Stege auf dem Wasser und das so genannte Rote Sofa, aber auch den Spielplatz am „Kleeblatt“, die alle „in erschreckender Regelmäßigkeit vermüllt und mutwillig beschädigt werden“. Einzelne Spielgeräte würden teilweise gänzlich zerstört.

Ständig Geld für Reparaturen nötig

Die Stadt investiere jährlich enorme Beträge, um Borna „schöner und lebenswerter“ zu machen. Die Zerstörungswut einzelner am „Eigentum aller“ wirke aber zunehmend demotivierend, „hier neue Projekte anzufassen“. Ständig fließe neues Geld in die Reparatur mutwillig zerstörter Plätze, „das an anderer Stelle deutlich besser investiert wäre“, sagt die Oberbürgermeisterin. Was Leute dazu bringe, „Areale, die allen zugutekommen, bewusst zu zerstören und in öffentliche Müllhalden zu verwandeln, erschließt sich mir beim besten Willen nicht“. Schließlich seien überall ausreichend Abfallbehälter vorhanden, die auch regelmäßig geleert würden.

6000 Euro für zerstörten Spielplatz

Finanziell beziffern ließen sich die Schäden mittlerweile kaum noch, so Luedtke weiter. Als im vorigen Jahr der Spielplatz in Borna-Ost zerstört wurde, beliefen sich die Reparaturkosten auf 6000 Euro. Geld, das üblicherweise im Haushalt für „normale“ Reparaturen vorgesehen ist.

Jahre zuvor hatten sich Unbekannte an der Skateranlage in Borna-Nord zu schaffen gemacht. Dort hatten sie Löcher in den Boden geschnitten. Die Folge war ein Schaden von 3000 Euro – pro Loch. Es wurde ein Zaun rund um die Anlage errichtet, so dass seither nur noch die Kindergartenkinder Zutritt haben.

Künftig verstärkte Kontrollen

Um die mutwillige Zerstörungswut besser in den Griff zu bekommen, gebe es bereits eine enge Zusammenarbeit des städtischen Jugendreferenten und der Vollzugsdienstmitarbeiter. Künftig soll es verstärkt Kontrollen auf den Spielplätzen geben, vor allem in den Abendstunden und am Wochenende. Luedtke kündigt an, dass dabei auch das allgemein gültige Hunde- und Rauchverbot auf den Spielplätzen konsequent durchgesetzt werden soll.

Hinweise von Bürgern erbeten

Dennoch sei die Stadt auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Verursachern angewiesen. Entsprechende Beobachtungen sollten umgehend der Verwaltung (Telefon 03433/8730) oder der Polizei gemeldet werden. Nur so könnten Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden.

Von Nikos Natsidis