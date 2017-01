Borna. Die Bornaer Theatermannschaft steht seit 2012 auf der Bühne, um die Besucher mit ihren Darbietungen zu erfreuen. Am Sonnabend widmete sie sich in ihren Proben dem Reformator Martin Luther, dessen Wirken in der Stadt dargestellt werden soll. Die Fäden hält der künstlerische Leiter der Gruppe, Michael Potkownik, in den Händen.

„Es ist eher einem Zufall zu verdanken, dass ich den Luther aus meinem Kopf auf der Bühne inszeniere“, sagt er. Eigentlich habe er eine Geschichte, die zu Luthers Zeiten spielt, in einem Buch verfasst. Erst ein Hinweis, sie doch auch aufzuführen, habe ihn dazu veranlasst, diese für alle sichtbar lebendig werden zu lassen.

„Beim Schreiben inszeniere ich die Rollen im Kopf, und das versuche ich nun mit den Darstellern bühnentauglich zu proben“, erklärt Potkownik. Für ihn sei es eine Freude mitzuerleben, wie sich die Laiendarsteller mit ihren Rollen identifizieren, bemerkt er.

Ohne Unterstützung von Gewerbetreibenden, der Stadt und dem Engagement zahlreicher Bürger sowie Fördermitteln vom Land wäre ein solches Vorhaben kaum zu bewerkstelligen, lässt er wissen. Vieles erledige die Theatergruppe dennoch in Eigenleistung. Die Bekleidung der Zeit Luthers näht die Frau von Potkownik, und die Kulissen für das Bühnenbild gestaltet er gar selbst.

Die Vereinsvorsitzende Roswita Reuter möchte das Laientheater nicht missen. „Mich fasziniert, dass Bornaer etwas für Bornaer auf die Beine stellen. Viele Leute sagen, es sei zu wenig los. Doch auf diese Weise können sich die Bürger sogar selbst mit einbringen“, bekräftigt sie. Für sie sei es immer wieder spannend mitzuerleben, wie vom Arbeitslosen bis zum Akademiker alle an einem Strang ziehen und daher gemeinsam etwas bewerkstelligen.

„Ich möchte die Kontakte, die sich im Verlaufe der Jahre entwickelt haben, nicht missen“, so Reuter. Genauso wenig die gemeinsamen Unternehmungen, wie zum Beispiel die Fahrten zu den Tagen der Sachsen oder der geplante Ausflug nach Wittenberg.

Stadtführer Thomas Claus, der ansonsten in der Figur „Michael von der Straßen“ den Besuchern die Stadt Borna näherbringt, stellt in dem Stück den selben Amtsverweser dar, der, wie geschichtlich verbrieft ist, sogar mit Reformator Luther befreundet war. „Es ist nicht nur die Rolle, die ich verkörpere und die mir wie auf den Leib geschrieben scheint, auch auf die Begegnung mit den anderen Mitwirkenden möchte ich nicht verzichten“, betont er.

Rolf-Dieter Beirau empfindet die Begegnungen mit den anderen und die gemeinsamen Unternehmungen ebenso als eine Bereicherung. Das Theaterspielen erinnere ihn an seine Schulzeit. „Damals habe ich schon an einem Laientheater mitgewirkt. Als mir die Frage gestellt wurde, ob ich in Borna Theater spielen will, habe ich spontan zugesagt“, berichtet er. Besonders reize ihn bei diesem Stück das Geschichtliche.

Für Janina Tuschkowski ist Martin Luther ein Stück gelebte Religion. „Ich fühle mich von der Geschichte und Religion her mit dem Stück verbunden, und deshalb wirke ich hier gern mit“, erklärte sie.

Von René Beuckert