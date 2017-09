Lyrisches in Borna: Andreas Reimann liest und Hubertus Schmidt singt

Borna. Zu einer musikalischen Lesung mit Andreas Reimann und Hubertus Schmidt lädt die Andreas-Reimann-Gesellschaft am 29. September in den „Goldenen Stern“ nach Borna ein. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr.

Der Dichter Andreas Reimann, vom Literaturkritiker Carl Corino als „einer der unbekanntesten, aber bedeutendsten Lyriker der sächsischen Schule” bezeichnet, war in der DDR nach der Relegation vom Literaturinstitut Leipzig Mitte der 60er Jahre mit Veröffentlichungsverbot belegt. 1968 wurde er wegen staatsfeindlicher Hetze verhaftet und nach einem Jahr Einzelhaft im Stasi-Gefängnis Leipzig ins Zuchthaus Cottbus überstellt. Dort lernte er den jungen Musiker Hubertus Schmidt kennen, der dort wegen Republikflucht einsaß. Beide beschlossen, trotz oder gerade angesichts der widrigen Umstände eine Zusammenarbeit, die über Jahre anhielt und bis heute dauert. Schmidt vertonte viele Gedichte Reimanns und brachte sie als Chansons auf die Bühne, teilweise auch vor 1989; damals aber durfte aber der Verfasser nicht genannt werden.

Die Andreas-Reimann-Gesellschaft, 2015 gegründet und in Borna ansässig, unterstützt die Connewitzer Verlagsbuchhandlung bei der Edition der Reimann’schen Werkausgabe. Der dritte Band „Das ganze halbe Leben” erschien in diesem Jahr und umfasst neben unveröffentlichten Gedichten aus den Jahren 1973 bis 1980 eine Auswahl bisher unveröffentlichter Lieder, in der Vertonung von Hubertus Schmidt. Die Veranstaltung bringt vom Autor selbst gelesene Lyrik sowie den musikalischen Vortrag der Lieder Reimanns von Hubertus Schmidt zu Gehör.

Dichter und Verein wollen damit an die Lesung und das Werkstattgespräch anknüpfen, das im Herbst vergangenen Jahres im Bornaer Gymnasium Am Breiten Teich stattfand. Reimann gab damals das Versprechen ab, lyrik-interessierte Schüler einzuladen. Er will mit dieser Lesung den Kontakt zu ihnen auffrischen und die Breite lyrischer Ausdrucksformen auch mit musikalischen Stilmitteln darstellen. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten für Literatur und Lyrik sind eingeladen.

