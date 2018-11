Pegau/Thesau

Die Schwarze Soldatenfliege ist ein tropisches Insekt mit großem Potenzial für die Welternährung. Das haben die Gründer des jungen Leipziger Unternehmens madebymade schnell erkannt und Mitte des Jahres ihr Pilotprojekt in einer ehemaligen Agrarhalle in Thesau gestartet. Kai Hempel und Henrik Reichstein sowie der Biologe Dr. Jonas Finck möchten – vereinfacht gesagt – aus Insekten Proteine erzeugen und daraus Tierfutter herstellen.

„Wir betreiben eine Art Pionierarbeit auf diesem Gebiet“, erläuterte Hempel am Donnerstag während eines Betriebsrundganges mit dem Landrat Henry Graichen (CDU), Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und Vertretern des Landratsamtes. „Mit unserer Pilotanlage wollen wir beweisen, dass es funktioniert.“

Hintergrund ist, dass schon heute ein Großteil der weltweiten Agrarflächen für die Erzeugung von Tiernahrung verwendet wird. Das habe längst zur Überfischung der Meere, zum Verlust von biologischer Vielfalt und zur Rodung von Regenwald beigetragen. Die Schwarze Soldatenfliege könnte also eine Lösung sein. Das bis zu 1,7 Zentimetern lange Insekt ist in der Lage, eine Vielzahl von organischen Reststoffen in hochwertige Proteine umzusetzen.

Einer, der fest an die Firmengründer und ihre Idee glaubt, ist Stephan Schröter, Geschäftsführer der Golzern Holding GmbH in Leipzig. Der Investor beteiligte sich mit 35 Prozent an madebymade – „weil wir glauben, dass die Welternährung ein wachsendes Problem ist und wir nicht umhinkommen, Proteine aus neuen Quellen zu gewinnen.“ Er halte die Idee für sehr zukunftsträchtig und möchte auch den nächsten Schritt mitgehen: die Errichtung einer Industrieanlage am Standort Thesau.

Angefangen hatte alles 2017 in einer Leipziger Garage, wo die drei Forscher erste Larven züchteten, dabei mehrere Methoden und Produkte testeten, Ideen entwickelten und Kontakte knüpften. „Wir haben von Anfang an viel Schweiß und Herzblut reingesteckt“, erinnert sich Kai Hempel an die bewegenden ersten Monate. Im März 2018 folgte dann der Umzug nach Thesau.

Eine alte Landwirtschaftshalle der Agrarprodukte Kitzen eG eignete sich ideal für ihre Zwecke – nachdem daraus Dutzende Kilo Schrott, Kabel und unzählige Flaschen entsorgt, die Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse verlegt sowie die Wände gestrichen wurden. „Mit der Agrarprodukte Kitzen arbeiten wir bis heute eng zusammen und bekommen jedwede Unterstützung von ihnen“, ist Kai Hempel dankbar. „Frische Milch ist auch immer mit drin...“

In der riesigen Halle stehen nun mehrere Container – mit einem sehr turbulenten Innenleben. Die Fliegenproduktion laufe rund um die Uhr, bei 30 Grad Innentemperatur, permanenter Frischluftzufuhr, Speziallicht und tropischer Feuchtigkeit, berichtet Jonas Finck. Einmal am Tag werden die Eier geerntet. Ist die Larve dann geschlüpft ist, geht es in die Mast. Dafür verwenden die Kitzener Reststoffe vom Obst- und Gemüsegroßhandel in Köhra, die zusammen mit Weizen oder Brot zu einer Art Smoothie geschreddert werden. Auf diesem nahrhaften Brei können sich die Jungtiere tagelang vollfressen. Anschließend werden die Larven abgesiebt, kommen für acht Stunden zum Trocknen in den Ofen und danach in die Presse.

Übrig bleiben die wichtigsten Hauptbestandteile: das bräunliche Proteinpulver mit einem leicht nussigen Geschmack sowie Lipide, reich an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Beide finden Verwendung in der Futtermittelproduktion. „Wir haben dafür zwei Zulassungen beantragt“, erläutert Jonas Finck, „einmal für den Haus- und Heimtierbereich und zum anderen für Nutztiere. Wir rechnen sehr bald mit einem Bescheid.“

Das kommende Jahr soll für madebymade den Durchbruch bringen. Rund drei Millionen Euro wollen die Unternehmer in den Neubau einer Industrieanlage investieren, voraussichtlicher Baubeginn ist Mitte 2019. Gegenwärtig werden noch Finanzierung und Fördermöglichkeiten geprüft. Die Anlage soll dann acht Tonnen Maden und eine Tonne Proteinmehl produzieren. Pro Tag.

