Groitzsch/Michelwitz

Geselligkeit und Singen gehören für den Männerchor Michelwitz zusammen wie der linke und der rechte Schuh. „Die Gemeinschaft ist uns besonders wichtig“, sagt der Vereinsvorstand Gerd Hoffmann und berichtet von jährlichen Chorausflügen, unter anderem nach Wittenberg, ins Strumpfmuseum nach Gelenau/Erzgebirge oder die Fahrt mit der Preßnitztalbahn.

Auftritte mit befreundeten Chören

Eine schöne Tradition sind auch die Kameradschaftsabende mit der Freiwilligen Feuerwehr, auf denen jedes Jahr im Januar verdienstvolle Sänger und Jubilare ausgezeichnet werden. Manche von ihnen sind schon seit 60 Jahren dabei. „Wir sind wie eine große Familie“, freut sich Hoffmann über die jahrelange Treue und den guten Zusammenhalt.

Darüber hinaus unterhalten die Michelwitzer gute Kontakte zu den Chören in der Umgebung, unter anderem nach Eula, Lobstädt, Regis-Breitingen oder zum Harthchor Zwenkau. Man lädt sich gegenseitig zu Jubiläen und Veranstaltungen ein oder bestreitet gemeinsame Auftritte.

Gegründet vor 120 Jahren

In diesem Jahr feierten die Michelwitzer ihr 120. Gründungsjubiläum. Unter dem Namen „Gesangsverein Kirchfahrt Michelwitz“ wurde der Chor 1898 vom damaligen Gemeindevorstand Julius Geißler mit 31 Mitgliedern aus der Taufe gehoben. „Es gab Zeiten, in denen der Chor sehr gewankt hat“, weiß der Vereinsvorstand aus alten Aufzeichnungen, „aber es gab auch immer wieder Mitglieder, die nicht müde wurden, die Gemeinschaft zu erhalten.“ Erinnert sei beispielsweise an den ehemaligen Auligker Bürgermeister Kurt Gräber, der dafür sorgte, dass der Männerchor seine Noten zurückbekam, die zu DDR-Zeiten beschlagnahmt wurden...

Die 60er Jahre waren von ständigen Gängeleien durch das Kreiskabinett für Kulturarbeit geprägt, heißt es weiter in der Vereinschronik. Man habe versucht, den Chorgesang zu politisieren und für seine Zwecke auszunutzen. „Der damalige Chorleiter und Lehrer Erhard Müller wollte das ignorieren, was ihm aber den Zorn der Obrigkeit einbrachte...“

Nach einer Durststrecke in den 1980er Jahren nahm der Chor nach der Wende wieder Schwung auf. Neue Mitglieder kamen dazu – hier profitierten die Michelwitzer unter anderem von der Auflösung anderer Chöre in der Umgebung. Im Oktober 1993 wurde der Verein schließlich neu gegründet und als Männerchor Michelwitz ins Vereinsregister beim Amtsgericht Borna eingetragen.

Probenraum im Gasthof Michelwitz

Heute gehören dem Chor 18 Sänger im Alter bis zu 82 Jahren an. Jeden Dienstagabend treffen sie sich zur 90-minütigen Probe unter der Leitung von Kantor Dirk Zimmermann im Gasthof Michelwitz. „Es ist unser großer Vorteil“, findet Hoffmann, „dass wir einen kostenlosen Probenraum zur Verfügung haben. Dafür sind wir sehr dankbar.“ Zum Repertoire des Chores gehören in erster Linie Volkslieder, erläutert Dirk Zimmermann, aber auch gesellige Titel wie das Bierlied, Traditionsstücke und Sängersprüche.

Im Advent bestreitet der Männerchor erfahrungsgemäß den Löwenanteil seiner Auftritte. Allein neun Konzerte im Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stehen für den Dezember im Kalender, unter anderem in Lucka, Michelwitz, Großstolpen und Tröglitz. Zusammen mit Leipziger Solisten ist beispielsweise für den 6. Dezember ein Benefizkonzert in der Michelwitzer Kirche geplant. Ein regelrechter Gesangsmarathon, der gut vorbereitet sein will.

Neue Sänger jederzeit willkommen

Neue Sänger sind in den Michelwitzer Reihen jederzeit willkommen. „Bei uns muss niemand vorsingen und wir verlangen auch kein Notenwissen“, lacht Gerd Hoffmann. Lediglich „ein bisschen Gehör, das allgemeine Interesse an Musik und an der Geselligkeit“ seien wichtig. „Denn Singen kann man lernen, am besten in der Gemeinschaft. Dafür sind wir ja da. Wir freuen uns jedenfalls immer auf neue Mitglieder.“

Von Kathrin Haase