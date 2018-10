Brandis/Waldpolenz

So schön der Sommer in diesem Jahr auch war – Tiere und Bäume im Wald hatten zu leiden. Auch im Landkreis Leipzig, wie Yvonne Mucke betont. Sie hat es als Jägerin und auch von Amts wegen mitbekommen. Schließlich steht sie an der Spitze des Kreisjagdverbandes Muldentalkreis. Und so viel ist klar. Zahlreiche Wildtiere, die üblicherweise vor die Büchse der Waidmänner geraten, dürften in diesem Jahr weniger Gewicht auf die Waage bringen.

Weibliche Tiere dürfen seit August bejagt werden

„Das Körpergewicht bei Rehen ist in diesem Jahr geringer“, sagt Jägerin Mucke. Das lässt sich bereits jetzt, unmittelbar nach Ende des Jahrhundertsommers, feststellen. Schließlich läuft die Bockjagd bereits seit dem 16. April, während die weiblichen Tiere seit August erlegt werden dürfen. Wiegen Rehböcke im Normalfall zwischen 18 und 20 Kilo, sind es jetzt deutlich weniger. Das Gewicht der Tiere dürfte bei 15 Kilo liegen, „die Böcke sind schwächer als sonst“, so Michael Kracht.

Die Jagdausbeute in diesem Jahr dürfte auch am Jägerhaus Streitwald magerer ausfallen als in den Vorjahren. Quelle: Jens Paul Taubert

Die lange heiße Witterung ist auch am Nachwuchs nicht spurlos vorbeigegangen. Sind die Kitze in der Regel bereits im Hochsommer kräftig, „ist jetzt alles schmaler und zarter“. Weil die Tiere in der heißen Zeit aus Gründen der Selbsterhaltung eine Art Schongang eingelegt haben, sich also weniger bewegt haben als üblicherweise, hat auch der Muskelaufbau gelitten. Yvonne Mucke: „Das trifft auf das gesamte Wild zu.“

Weitere Hitzeperioden würden Bestand reduzieren

Allerdings sind etwa Wildschweine widerstandsfähiger. Gelitten haben die Schwarzkittel aber auch. Schließlich nehmen die Tiere Raps- und Maisfelder in der Regel als reich gedeckte Tische wahr. In diesem Sommer aber gab es da kaum etwas zu holen. Und, kaum zu glauben: Auch Wildschweine können einen Sonnenbrand bekommen. Auch wenn die Waldtiere im Muldental den Sommer überlebt haben, „wenn das jedes Jahr so wäre, würde sich der Bestand reduzieren“.

Auch Vögel haben unter den Rekordtemperaturen gelitten

Sichtbar wird der Supersommer auch am Verhalten vieler Vögel, sagt Försterin Kathleen Buck. Zwar ist die erste Brut im Mai, Juni noch normal aufgewachsen; angesichts der Rekordtemperaturen gab es bei Meisen, Amseln und Rotkehlchen in diesem Jahr allerdings keine zweite Brut im Juli oder August. Yvonne Mucke: „Es war einfach zu trocken für die Elterntiere.“

Von Nikos Natsidis