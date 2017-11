Mahnwache „Stolpersteine putzen“ in Borna

Borna. Stolpersteine sind Donnerstagabend in Borna geputzt worden. An den sechs gegenüber vom Amtsgericht verlegten Steinen ist damit an die NS-Reichspogromnacht vor 79 Jahren erinnert worden. Das ist seit 2008 Tradition, aufgerufen hatte das Bornaer Kinder- und Jugendparlament. Zum gemeinsamen Gedenken gehörte auch Musik, zwei Gedichte und eine Geschichte wurden vorgetragen.

Zur Beteiligung an dieser Mahnwache „Stolpersteine putzen“ hatte auch Landtagsabgeordneter Enrico Stange (die Linke) aufgerufen: „Vor dem Hintergrund wachsender Gewalt und Überfälle auf anders Aussehende, anders Denkende und anders Lebende auch in unserem Landkreis rufen wir die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ein friedliches Zeichen des Gedenkens für die ermordeten Juden Europas und alle Opfer des Nationalsozialismus’ zu setzen.“ Sie sollten dauerhafte Mahnung für einen menschenwürdigen Umgang miteinander sein, so Stange.

Von ie