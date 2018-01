Malen gegen die Schmerzen: Bornaer stellt in Kitzscher aus

Kitzscher. Der aus Borna stammende Hobbymaler Claus-Peter Fischer zeigt von Sonntag an seine Bilder im Heimatmuseum Kitzscher. Der 52-Jährige fand aus therapeutischen Gründen zur Malerei. Dem einstigen Baumaschinisten hatten das jahrelange Fahren von Raupen und Baggern körperlich zugesetzt. Er hat heute zwei künstliche Kniegelenke und Probleme mit der Wirbelsäule. In der Ergotherapie begann er mit dem Malen, fand darin Erleichterung und daran Gefallen, so dass er einen Kurs an der Volkshochschule belegte und seitdem immer wieder neue besucht. Nun führt er seit rund sechs Jahren den Pinsel und macht dabei die Erfahrung: „Die Malerei lenkt von den Schmerzen ab.“

Schneider malt mit Aquarellfarben, mittlerweile aber auch gern in Acryl. Bevorzugte Motive hat er nicht. „Ich male alles, was mir gerade in den Sinn kommt“, sagt er lachend. Das können Stillleben sein mit Blumen, Obst oder Gemüse, er malt Burgen und Schlösser „oder auch mal abstrakte Sachen“, wie er sagt. In Kitzscher zeigt Schneider ältere Arbeiten und auch einiges Neues, das wie immer bei ihm zu Hause „in der guten Stube“ entstanden ist.

Claus-Peter Schneider hat schon in Borna ausgestellt, im Kulturpark Deutzen und zuletzt im Seniorenheim in Geithain. Die Ausstellung im Heimatmuseum Kitzscher wird am Sonntag 14 Uhr eröffnet. Die nächsten Öffnungszeiten nach dem Sonntag sind vom 19. bis zum 21. Januar und vom 24. bis zum 26. Januar jeweils 13 bis 18 Uhr.

Von André Neumann