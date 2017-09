Malender Mediziner zeigt im Bornaer Amtsgericht Südraum-Landschaften

Borna. „Landschaften des Leipziger Südraums“ ist der Titel einer Ausstellung, in der Günther Mika seit dieser Woche im Bornaer Amtsgericht im Rahmen der Reihe „Kunst und Justiz“ seine Arbeiten zeigt. Der Zahnarzt mit eigener Praxis in Kitzscher betätigt sich bereits seit seinem Studium künstlerisch. Die Bilder im Verhandlungssaal und im Obergeschoss des Amtsgerichtes sind bis Ende November zu sehen.

Für den 64-Jährigen sind seine Bilder eine wichtige Form, sich auszudrücken. „Eigentlich habe ich schon immer gemalt“, sagt Mika. Eine wesentliche Inspiration dazu war die Begegnung mit dem Bauhaus-Schüler Erich Dietz. Seine Anregungen holt sich der malende Mediziner oftmals aus seiner unmittelbaren Umgebung, weshalb es kein Wunder ist, dass die Werke, die jetzt im Gericht zu sehen sind, allesamt Landschaften rund um Mikas Wohnort Haubitz zeigen. Das ist ein Ortsteil der Stadt Borna.

Bevorzugt greift der Künstler in den Nachmittagsstunden zum Pinsel oder auch zum Spachtel. Der Grund: „Dann habe ich das beste Licht in meinem Atelier.“ In den 80er Jahren erhielt Mika eine Zulassung vom Verband Bildender Künstler in Leipzig, seinerzeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile kann er auf Ausstellungen in Leipzig, Zwickau und Halberstadt, aber auch in Österreich, Geithain und Limach-Oberfrohna zurückblicken.

Von Nikos Natsidis